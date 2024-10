Na uvodni tekmi na Kitajskem se je med Slovenci najbolje odrezala Eva Alina

Slalomisti na divjih vodah so se na Kitajskem – kot so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije – pomerili na prvi od treh preizkušenj v sklopu tako imenovanega super pokala ICF, v katerem tekmujejo kajakaši in kanuisti s posebnim povabilom prirediteljev. Uvodni tekmovalni dan so se v finale prebili štirje slovenski reprezentati, med katerimi se je na brzicah v Hangdžovu s sedmim mestom najbolje odrezala Eva Alina Hočevar.

Z enim dotikom je 22-letna Ljubljančanka za češko zmagovalko Gabrielo Satkovo zaostala za 6,79 sekunde. Drugo mesto je med kanuistkami osvojila Britanka Mallory Franklin, tretja pa je bila Italijanka Marta Bertoncelli.