Na vrhu nič novega

Čeprav sta atraktivna zasedba tako v moški kot tudi ženski konkurenci in zanimiv format poskrbela, da med spremljanjem enega najmočnejših letošnjih super-turnirjev v norveškem mestu Stavangerju zares nikomur ni bilo dolgčas, končni razplet ni ponudil tako rekoč ničesar nepričakovanega. Prvi igralec s svetovne ratinške lestvice Magnus Carlsen, zaradi katerega je šah na Norveškem dobil mesto v glavnih medijih in osrednjih terminih, je s svojo šesto zmago na domačem prizorišču potrdil vlogo prvega favorita in svoje smele napovedi pred začetkom. Enako prepričljiva je bila tudi aktualna svetovna prvakinja Ju Wenjun, ki je suvereno osvojila prvo izvedbo ženskega turnirja. Precej zanimivo pa je dejstvo, da zadnje mesto njenega rojaka in aktualnega svetovnega prvaka Ding Lirena praktično ne preseneča nikogar več.

Carlsenova tokratna pot do zmage je vendarle poskrbela za relativno dramatično zgodbo po njegovem porazu v tretjem krogu, ko ga je z izjemno predstavo ugnal najmlajši udeleženec turnirja, 18-letni Indijec Praggnanandhaa. Za slednjega je bila to prva zmaga proti Carlsenu v standardnem tempu, nadgradil pa jo je še s celo točko proti Američanu Fabianu Caruani, pred začetkom turnirja drugim igralcem na svetu. Praggnanandhaa. se je tako na koncu ob osvojenem tretjem mestu tudi prvič v karieri prebil v najboljšo deseterico svetovne ratinške lestvice.

Na njenem vrhu že skoraj trinajst let brez prestanka kraljuje Magnus Carlsen, po omenjenem porazu z mladim Indijcem pa se je njegova prednost pred Caruano zmanjšala na razliko, ki nikakor ni več izgledala neulovljiva. A je prav v tej nezavidljivi situaciji Norvežan našel nov zagon, ki ga premorejo samo največji šampioni in s katerim je presenetljiv poraz nadoknadil s tremi zaporednimi zmagami ter stvari ponovno postavil na svoje mesto. Ko se je uspel prebiti v vodstvo, ga je zanesljivo ohranjal z zanj značilno čvrsto igro, pri čemer je učinkovito izkoriščal tudi format turnirja, ki mu je povsem pisan na kožo. Odločil je namreč kar pet od šestih dodatnih partij v hitropoteznem tempu, ki so značilnost turnirja in poskrbijo za odločitev v primeru remija v standardni partiji.

Američan Hikaru Nakamura je branil lansko zmago in je bil tudi tokrat praktično do konca v igri za sam vrh. Edini od igralcev je ostal neporažen, a se je precej slabše od pričakovanj odrezal pri hitropoteznih dodatkih, predvsem glede na njegov renome v hitrih disciplinah. Vseeno je po letu 2015 ponovno prebil ratinško znamko 2800 točk in je trenutno drugi igralec na svetu. Z rojakom Caruano sta zamenjala mesti, slednji pa je na predzadnjem mestu zagotovo med manj zadovoljnimi udeleženci turnirja.

Če na samem vrhu svetovne ratinške lestvice ni prišlo do pretiranih sprememb, pa se je znotraj prve deseterice zgodilo nekaj več pretresov. Po še eni porazni predstavi je iz nje izpadel svetovni prvak Ding Liren, ki ni več niti najboljši kitajski predstavnik. V njej je sedaj že pet mladih super-talentov, ki jim pripada prihodnost svetovnega šaha. Poleg omenjenega Praggnanandhe so to še zmagovalec kandidatskega turnirja Gukeš, Dingov rojak Wei Yi, Uzbekistanec Nodirbek Abdusattorov in tretji Indijec, Ardžun Erigaisi, ki trenutno na četrtem mestu zaostaja samo za Carlsenom, Nakamuro in Caruano.