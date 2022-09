Nad Ljubljanico spet plezalni šov, ki mu ni para

Gre seveda za šesto izvedbo Triglav The Rock Ljubljana. Drugič po letu 2020 se bodo na revialni tekmi nad Ljubljanico spopadli nekateri svetovni asi športnega plezanja. Za razliko od tekme svetovnega pokala v Kopru minuli konec tedna tukaj ni v ospredju tekmovanje. Gre za promocijo plezanja kot rekreacije in kakovostnega aktivnega preživljanja prostega časa.

Vrhunec dogajanja bo večerna tekma svetovnih asov plezanja nad Ljubljanico. Šlo bo za dejansko merjenje v »ročkanju« na »horizontalni steni«. Tekmovalno ploščad bodo dvignili nad vodno gladino in bo visela v zraku, obešena na jeklene vrvi, ki jih bo držala v zraku velikanska hidravlična dvižna roka avto-dvigala. Tekmovalci bodo postavljeni pred izziv, kako zgolj z močjo rok, s preprijemanjem, premagati razdaljo. V vsakem primeru se poskus konča v vodi.

»Že predlani smo osrednjemu tekmovanju, plezalskim dvobojem na izpadanje, ki je namenjeno predvsem vrhunskim športnikom in najboljšim ljubiteljskim plezalcem, ti se v finale prebijejo prek kvalifikacij, dodali še en izziv - tekmovanje v plezanju po stavbah in objektih v mestu,« pravi Simon Rožnik, direktor agencije Extrem, ki je dogodek Triglav The Rock Ljubljana zasnoval skupaj z enim najboljših slovenskih plezalcev Jernejem Kruderjem.

Ulično plezanje in Dewesoft Kruder Challenge

Agencija Extrem je odgovorna tudi za odbojko na Ljubljanici ter trampolinski šov Odbito na Ljubljanici.

»Lanski dogodek na Pogačarjevem trgu je bil tudi poklon plezalske in širše javnosti Janji Garnbret ter njeni olimpijski medalji, letos pa se Triglav The Rock Ljubljana vrača nad reko in bodo kolegi po dveh letih končno dobili priložnost, da naju z Vito Lukan vržejo s prestola,« se je ob tem pošalil Kruder, ambasador dogodka.

V premiernem mokrem izzivu pred dvema letoma je Vita Lukan za las premagala kolegico in olimpijko Mio Krampl, Kruder pa je slavil po tem, ko je na enem od oprimkov spodrsnilo reprezentantu Anžetu Peharcu. Ročkanje nad Ljubljanico spominja na Kruderjeve adrenalinske posnetke plezanja po previsih na Majorki.

»V tem izzivu so združene številne prvine: od plezanja nad vodo, do balvanskega, težavnostnega in hitrostnega plezanja, pleza se le z rokami, ena na ena na izpadanje. Je zelo atraktivno tudi za gledalce, sploh ker se napake kaznujejo s padcem v vodo,« dodaja Kruder.

Finalni del tekmovanja se bo nad Ljubljanico pri Novem trgu začel ob 20. uri. Čez dan, od 9.00 do 18.00, pa bodo prireditelji izpeljali ulično plezanje na različnih lokacijah po središču prestolnice. Plezalo se bo po stavbah, spomenikih, strukturah, ograjah.

Na Malem trgu bo prvič možno plezati po balvanu, ki bo visel v zraku, obeta se poseben izziv, Dewesoft Kruder Challenge, v vlečenju vrvi in držanju za različno debele oprimke. Akrobatka Tamia Šeme bo izvedla nastop 10 metrov nad Ljubljanico na svili in zračni kocki.