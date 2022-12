Najbolje začel Price, Mulec 27.

Avstralec Toby Price (GasGas) je bil najhitrejši na današnjem uvodu letošnjega relija Dakar med motociklisti. Za sekundo je ugnal rojaka Daniela Sandersa in za devet Rossa Brancha iz Bocvane. V Sea Campu ob Rdečem morju v Savdski Arabiji so se motociklisti pomerili na 13-kilometrskem prologu. Dobro se je odrezal tudi debitant na Dakarju Toni Mulec na 27. mestu, ki je za Avstralcem zaostal 28 sekund. Slabše je šlo Simonu Marčiču, ki je pristal na 81. mestu, za najhitrejšim pa zaostal kar 1:16 minute. Lanski zmagovalec, Britanec Sam Sunderland, je zaostal 13 sekund in zasedel deseto mesto.

»Seveda je bilo kar nekaj nervoze, motor je nov, sam pa sem še vedno precej nov v navigaciji. Na štartu sem tako imel mešane občutke, ki so vodili v prvo večjo napako na prvem ovinku,« je adrenalinski začetek svoje ekipe Toni Mulec Racing opisal debitant na Dakarju. »Zavedam se, da bodo prvi dnevi dirke v znamenju prilagajanja. Ta hip je pomembno, da sem z današnjim rezultatom zadovoljen, saj bom jutri štartal z dobrimi tekmovalci. Čas je, da si nataknem dirkaške oči in se zlijem s potno knjigo,« je še slikovito dodal.

Med avtomobilisti je bil najhitrejši Šved Mattias Ekström z audijem. Za sekundo je ugnal Francoza Sebastiena Loeba. Tretji je bil še en Francoz Stephane Peterhansel, tik za njim pa je končal zmagovalec prejšnje izdaje, Katarec Naser al Atijah. Prolog je v prvi vrsti odločal o štartnem vrstnem redu za prvo etapo in na končno odločitev bržkone ne bo imel velikega vpliva. Že v nedeljo bo šlo zares. Motocikliste v Sea Campu čaka 600 km dolga krožna etapa s 367 km hitrostne preizkušnje. Sicer pa bo letošnji reli Dakar trajal do 15. januarja. Na sporedu bo 15 tekmovalnih dni, ki bodo dirkače peljali po skupno 8549 km raznolikih peščenih tras. Skupaj je prijavljenih 455 posadk oziroma 865 dirkačev in sovoznikov. Edini prosti dan bo 9. januarja v Rijadu.