Najboljši argentinski golfist po skrivanju v Braziliji pristal za zapahi

Kot je poročal britanski BBC, je sodišče v Cordobi 51-letnega Angela Cabrero spoznalo za krivega napada, nadlegovanja in groženj Cecilii Torres Mana, partnerki med letoma 2016 in 2018. Cabrera je sicer zanikal krivdo, njegov odvetnik pa naj bi se na odločitev pritožil.



Med sojenjem je 37-letnica opisala nasilno vedenje svojega nekdanjega partnerja, kar so potrdile tudi priče, obenem pa je varnostni posnetek dokazoval, kako ji je Cabrera grozil.



Cabrera se je sicer pred sojenjem skrival v Braziliji, kjer so ga prijeli januarja, pretekli mesec pa so ga izročili Argentini.

Leta 2007 je dobil odprto prvenstvo ZDA, dve leti pozneje pa je zmagal še masters. Poleg tega ima še eno zmago s turneje PGA iz leta 2014.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: