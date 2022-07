Najboljši čas za poravnavo računov iz finala 2019

V nadaljevanju preberite:

Tri zmage na osmih tekmah in devet točk je vsekakor manj, kot so si slovenski odbojkarji obetali po dveh turnirjih lige narodov, še posebej v luči svetovnega prvenstva, ki ga bodo ob koncu poletja sogostili s Poljaki. Toda še vedno imajo možnosti za preboj na zaključni turnir osmerice. Nocoj jih že čaka ena od tekem za biti ali ne biti, ko se bodo ob 20. uri pomerili z neposrednimi tekmeci iz Srbije. V Gdansku bodo na drugi strani mreže še Bolgarija, Iran in domača Poljska. Kaj so pred tekmo s Srbijo povedali Rok Možič, Alen Pajenk in povratnik Klemen Čebulj?