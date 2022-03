Najprej brez dirke v Sočiju, zdaj so Rusi ostali še brez prenosov

Dirkači in tekmovanje so v svojih odzivih že široko podprli Ukrajino, vodstvo tekmovanja pa je sprejelo tudi številne ukrepe proti ruskim športnikom in športnim delavcem, zdaj se je odločilo tudi za prepoved prenosa tekmovanj.

Že pred tem je formula 1 odvzela Sočiju dirko svetovnega prvenstva, ekipa Haas pa je prekinila pogodbo z ruskim sponzorjem Uralkalijem in s svojim ruskim dirkačem Nikito Mazepinom.