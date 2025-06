Najprej je bila šala, nato je šlo zares, brat pa je komentiral

V nadaljevanju preberite:

Priimek Vorkapić je v Sloveniji sinonim za tajski boks. Iztok Vorkapić je kot trener in predsednik novomeškega kluba Scorpion Gym ter kot ustanovitelj zveze in njen prvi mož oral ledino tega borilnega športa pri nas, po očetovih stopinjah pa sta se podala tudi njegova neustrašna sinova Mirko in Sašo Vorkapić, ki je pred kratkim uspešno prestal ognjeni krst tudi v profesionalnem boksu. Kaj je 30-letni Novomeščan povedal o svojem »skoku čez plot« oziroma priložnostni menjavi borilnih športov, kako je prišlo do njega, kakšni so njegovi naslednji načrti, si lahko preberete v nadaljevanju ...