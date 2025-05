Najstniško senzacijo Antonellija omrežila hitra Čehinja

Andrea Kimi Antonelli je veliko odkritje formule 1, po šestih dirkah svetovnega prvenstva je na šestem mestu celo pred Lewisom Hamiltonom, od katerega je nasledil sedež pri Mercedesu.

Na VN Miamija je pri 18 letih postal najmlajši dirkač, ki je zmagal v kvalifikacijah, sicer zgolj za šprintersko tekmo, pa vseeno. Na nedeljski dirki je že četrtič osvojil šesto mesto. Najboljši rezultat je še vedno četrto mesto na debiju v Avstraliji.

Za novinca je logično, da je njegova plača med najnižjimi v karavani najprestižnejšega motošporta. Medtem ko svetovni prvak Max Verstappen letno zasluži 65 milijonov evrov in Hamilton pri Ferrariju 50 milijonov, je plača italijanskega najstnika 1,8 milijona evrov, kar je še vedno več od preostalih novincev, kot so Oliver Bearman, Jack Doohan in Isack Hadjar.

Že leto in pol je Bolonjčan v razmerju z Eliško Babičkovo, Čehinjo, ki je prav tako dirkačica in je bila pred leti prva ženska, ki ja zmagala na VN Italije v kartingu v kategoriji do 15 let. Je tudi aktivna na družbenih omrežjih in ima skupaj s sestrama Petro in Terezo kanal na youtubu. Zdaj končuje srednjo šolo in želi študirati ekonomijo.

Razbil dirkalnik

Antonellijev debi v dirkalniku formule 1 je bil sicer polom. Na prostem treningu pred dirko v domači Monzi je lani razbil dirkalnik zdajšnjega moštvenega kolega Georgea Russlla. Vseeno so mu pri Merdedesu ponudili Hamiltonov sedež in vsaj za zdaj niso obžalovali.

Kimi Antonelli je nova zvezda F1. FOTO: Chandan Khanna/AFP

Prav Hamilton ga je priporočil srebrnim puščicam. »Kimi je eden od super nadarjenih fantov, ki prihajajo. Pred njim je svetla prihodnost, zares komaj čakam, da spremljam njegov razvoj«, je avgusta lani govoril sedemkratni svetovni prvak. Antonelli, ki se je rodil pet let zatem, ko je v F1 prišel njegov zdajšnji tekmec Fernando Alonso, je bil hvaležen za podporo. »Lewis je bil vedno prijazen do mene in mi je dajal nasvete. Pokazal je, da ni samo velik voznik, ampak tudi velik človek,« je povedal pred debijem v Melbournu.