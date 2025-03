Pripnite si pasove, čaka nas divja vožnja

V nadaljevanju preberite:

Formula 1 že nekaj let, od pandemije covida in uspeha Netflixove serije Drive to Survive (Dirka za preživetje), ruši rekorde po gledanosti in obiskanosti ter posledično zaslužku, manjkalo pa ji je razburljivosti, saj je Max Verstappen bolj ali manj zlahka osvojil zadnje štiri naslove svetovnega prvaka. Letošnja sezona je ena od najbolj težko pričakovanih. Razloga sta dva. Lando Norris je lani nakazal, da lahko zruši Nizozemčevo prevlado, v Ferrarijevo družino pa je prišel sedemkratni prvak Lewis Hamilton. Na koledarju je 24 dirk, začelo se bo jutri ob 5. uri zjutraj po slovenskem času v Melbournu, končalo šele decembra v Abu Dabiju. Gospodje, prižgite motorje! Navdušenci, pripnite pasove in nastavite budilke. Čaka nas vrtiljak razburljivosti.

Kdo so favoriti, kakšne spremembe. Kaj so povedali glavni akterji? Preverite koledar dirk ...