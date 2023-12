Največja denarna nagrada doslej za slovensko judoistko

V Prištini so izpeljali prav poseben turnir v judu z izjemnim nagradnim skladom v višini 300.000 evrov. Na tekmovanju so se judoisti in judoistke med seboj merili v zgolj dveh kategorijah, ženske do 57 kilogramov in moški do 73 kilogramov. Občinstvu v glavnem mestu Kosova sta se predstavila tudi dva slovenska reprezentanta, in sicer Kaja Kajzer in Martin Hojak.

Bolje je šlo od rok Kajzerjevi, ki si je izbojevala peto mesto. V uvodnem krogu je z iponom ugnala Madžarko Fruzsino Peter (10:0), nakar je morala po hudem boju šele v podaljšku priznati premoč domači borki Nori Gjakova (0:10). V repešažu je 23-letna Ljubljančanka z zlato točko strla odpor Britanke Lele Nairne (10:0), nato pa je v obračunu za tretje mesto po izenačenem boju v podaljšku izgubila še z drugo domačo judoistko Distrio Krasniqi, sicer olimpijsko prvakinjo iz Tokia 2021 v kategoriji do 48 kilogramov.

Kljub porazu v obračunu za bronasto kolajno Kajzerjeva ni ostala praznih rok. Za peto mesto je prejela 10.000 evrov, torej več kot z dosedanjimi uspehi na turnirjih za svetovni pokal. Zmage in čeka za 55.000 evrov pa se je presenetljivo razveselila Gruzinka Eteri Liparteliani, ki je bila v velikem finalu boljša od Izraelke Timne Nelson Levy.

Hojak je v prvem krogu odprtega prvenstva Prištine z iponom odpravil Britanca Erica Hama (10:0), v drugem pa je izgubil z Gruzincem Lašo Šavdatuašvilijem (0:10). Zmaga in nagrada v višini 55.000 evrov je ostala doma pri Akilu Gjakovi.