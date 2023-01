Največji asi prek pandemije do leska

V nadaljevanju preberite:

Če je najbolj pomembna postranska stvar na svetu nogomet športni kralj, potem je kraljica športa atletika. Plemenita gospa bo po tekmovalnih obiskih v preteklem letu dejavna tudi v novem 2023, z vsemi častmi, ki pritičejo visočanstvom, jo bodo ponovno počastili na globalni ravni. V Budimpešti bo od 19. do 27. avgusta svetovno prvenstvo v atletiki. Počakajte malo, kaj ni bil mundial v kraljici športov že lani? Drži, bil je v ameriškem Eugenu, a so ga v leto 2022 časovno premaknili, ker ZDA leto pred tem niso mogle gostiti druščine, ki atletsko teče, skače in meče, zaradi pandemične nevarnosti. No, skoraj bi napisali, da je bila ogroženost pandemonična, se pravi da je bilo veliko trpljenja, bolečine, grozote in pekla. Sicer pa se v bistvu nismo prav nič zmotili. Kaj v letošnjem letu tekmovalno čaka Kristjana Čeha, Janjo Garnbret, Tima Gajserja, Darka Jorgića ...?