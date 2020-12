Neuspešen štart slovenskih prvakov

Trener ACH Volleyja Matija Pleško nikakor ne more biti zadovoljen z igro svojih varovancev proti Berlinčanom. FOTO: Jure Eržen



Jan Kozamernik, levo, je imel odlično tekmo za Milano, njegov reprezentančni soigralec Mitja Gasparini manj uspešno za Calcit Volley. FOTO: Tomi Lombar

Odbojkarji ACH Volleyja so neuspešno začeli ligo prvakov 2020/21. Tako kot v uvodnem dvoboju pred letom dni v tem tekmovanju so bil tudi tokrat od slovenskih prvakov boljši igralci kluba Berlin Recycling Volleys, ki so se v domačem mehurčku v tekmi skupine C veselili zanesljive zmage s 3:0 (20, 23, 21).Nemci, ki so imeli tako kot Ljubljančani določene težave s poškodbami (gostitelji niso mogli računati na pomoč Rusa), so bili boljši, vendar slovenskih prvakov niso nadigrali. Igralci ACH Volleyja so veliko priložnost zapravili v drugem nizu, ko so vodili z 21:19, nato pa tekmecem dovolili, da so osvojili tri zaporedne točke in za povrh izkoristili že prvo zaključno žogo. V domačem moštvu je še posebej blestelV tretjem nizu sta ameriškega korektorja pri zbiranju točk zamenjala Francozain. Slovenski prvaki so nasprotnikom ves čas dihali za ovratnik, v končnici pa so bili spet premalo zbrani. Ljubljančani bodo na berlinskem turnirju, enem od dveh v predtekmovanju, jutri prosti, saj je Jastrzebski Wegiel, s katerim bi se morali pomeriti, zaradi okužb z novim koronavirusom odpovedal udeležbo. V četrtek se bodo izbrancipostavili po robu odbojkarjem kazanskega Zenita, najboljšega evropskega kluba v zadnjem desetletju.»Nismo bili na naši ravni, morebiti z izjemo dveh, treh igralcev. Zakaj, ne vem, a rezultat je takšen, kakršen je. Počitka po takšni tekmi niti ne potrebujemo. Verjamem, da noben od igralcev ni utrujen, ker je tekma hitro minila. Zenit smo prav tako proučili, tako kot Berlin, žal pa me vse ne navdaja z optimizmom. Seveda se bo treba sestaviti, konkretno pogovoriti in proti ruski ekipi resnično bolje zastopati barve ACH,« je povedal trener Matija Pleško.»Tako gladkega poraza se absolutno nismo nadejali. Menim, da nismo bili toliko slabši nasprotnik, kot na koncu kaže rezultat, odločale so predvsem malenkosti. Na servisu in sprejemu so bili Nemci mnogo boljši in začetni udarec so zadeli takrat, ko so ga najbolj potrebovali. Prepričan sem, da če bi uspeli dobiti drugi niz, da bi se lahko tekma končala precej drugače, v tretjem nizu, ko so se sprostili, pa jih je bilo res težko ustaviti,« pa je dodal kapetanTudi odbojkarice Calcita Volleyja so turnir lige prvakinj v Trevisu začele brez dobljenega niza. Italijanska ekipa Conegliano je bila premočna in je zmagala s 3:0 (18, 17, 15). Tekmice so prevladovale v vseh prvinah, pri Kamničankah so se težave začele že pri sprejemu, bil je preslab, da bi lahko bolje organizirale napade. Točkovno sta bili na vrhu(9) pri Calcitu, pri gostiteljicah Francozinja(23). Calcit se bo danes pomeril s prav tako favoriziranim Fenerbahčejem.»Za nas je bila zmaga že to, da smo po vseh pripetljajih v zadnjih dneh sploh odigrali tekmo s Coneglianom. Dekletom ni bilo lahko, kajti do torka zjutraj nismo vedeli, ali bomo sploh šli na pot, kljub temu so se osredotočile na odbojko,« je povedal trener Calcit VolleyjaV osmini finala pokala challenge je izgubila moška zasedba Calcita Volleyja, to je s 3:0 (19, 18, 16) premagal Allianz Powervolley Milano. Zanj igrata tudi slovenska reprezentantain. Kamničani so povsem odpovedali, tudi najizkušenejši igralci,je v prvih dveh nizih dosegel dve točki, na koncu sedem. Kozamernik je pokazal odlično predstavo, zbral je devet točk, Urnaut je igral le nekaj trenutkov.»Srečali smo zelo dobro organizirano, pametno ekipo Milana. Zelo dobro so servirali, česar za svojo ekipo ne morem trditi. Tu se je delala največja razlika. Napad je bil zaradi slabega sprejema otežen, medtem ko so nasprotniki z dobrim sprejemom lahko razigravali svoje igralce. Vidi se razlika v kakovosti, vemo, kam spada Milano. To moramo vzeti za popotnico, primerjati njihovo igro in poskušati odpraviti današnje napake z igrišča,« je menil trener CalcitaOdbojkarice Sip Šempetra pa so se poslovile od pokala CEV. Na dvoboju osmine finala jih je v Obrenovcu izločila ekipa srbskih prvakinj Tent Obrenovac s 3:0 (21, 11, 17). Pri Slovenkah je še najboljšo predstavo pokazala(12 točk).