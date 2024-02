Neža Klančar na 50 m prosto brez finala

Plavalka Neža Klančar je na svetovnem prvenstvu v Dohi zasedla končno 13. mesto na 50 m prosto in ostala brez finalnega nastopa. Njen čas 24,87 je bil 18 stotink sekunde hitrejši od dopoldanskega plavanja (25,05).

Plavalka Olimpije je dopoldne v kvalifikacijah prav tako dosegla 13. čas, popoldne pa je dobro začela, bila po polovici bazena blizu najboljšim, na koncu pa zasedla sedmo mesto.

Z nastopom je bila zadovoljna. »Veliko bolj sem zadovoljna s tem nastopom kot na 50 m delfin. Naredila sem to, kar sem si zadala in želela, torej plavati hitreje kot dopoldne. Zdaj grem naprej in se veselim jutrišnje štafete ter treningov do Pariza,« je dejala Neža Klančar.

Klančarjeva je osebni in državni rekord na 50 m prosto plavala v Rotterdamu lani s časom 24,70 in s tem tudi dosegla normo za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

S tem časom bi se 23-letna Ljubljančanka sicer kot sedma uvrstila v nedeljski finale, tako pa je za osmerico zaostala 15 stotink sekunde. Najhitrejša je bila pričakovano Švedinja Sarah Sjöström s 23,90.

V zadnjem času najboljša slovenska plavalka je bila v petek v polfinalu 50 m delfin in zasedla 12. mesto. S štafeto 4 x 100 m pa se je v nedeljo uvrstila na olimpijske igre skupaj z Janjo Šegel, Katjo Fain in Hano Sekuti.