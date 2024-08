Nikoli ni rad tekel, srce kraljice športov je osvojil z metanjem

Atletska disciplina met kopja (za moške) je v sedanjih časih po »logičnosti« obrnjena na glavo. Finska je le še senca nekdanje velesile, zadnji zlati olimpijski kolajni sta osvojila Indijec Niradž Čopra (Tokio) in Aršad Nadim iz Pakistana (Pariz 2024). Moč slovenskega meta kopja pa je na Gorenjskem.

Jeseničana Matijo Muharja bomo omenili še kasneje, 17-letni Kranjčan Tom Teršek, polnoleten bo 6. septembra, pa si je denimo zdaj na mladinskem svetovnem prvenstvu v perujski Limi primetal naslov prvaka. Prvi favorit, edini je letos kopje zalučal prek 80 metrov in sicer na članskem državnem prvenstvu v Celju (80,87), je zlato odličje osvojil z zadnjim mestom (76,81), kar ga je s tretjega mesta pripeljalo na vrh. Z okronanjem je Teršek postal drugi Slovenec, mladinski svetovni prvak v atletiki, to je leta 1994 v Lizboni uspelo še Gregorju Cankarju v skoku v daljino (804 cm). Zanimivo, da je mladi lučalec kopja bron na lanskem festivalu evropske mladine v Mariboru prav tako osvojil v zadnjem poskusu. Član AK Triglav, trenira ga oče Robert Teršek, prav tako kopjaš, je sicer na DP v Celju dosegel daljavo, ki ga uvršča na drugo mesto večne slovenske lestvice za državnim rekordom Matije Kranjca (81,13), je drugi Slovenec z »osemdesetico«.

Je najboljši mladinec na svetu v metu kopja. FOTO: Enzo Santos Barreiro/World Athletics

V atletsko šolo je bil vpisan že pri treh letih, s kopjem pa je »prijateljeval« nekaj pozneje. »Oče me je usmeril v atletiko, a me ni silil k metu kopja. Imel sem možnost, da si sam najdem disciplino. Nikoli nisem rad tekel, tako da sem začel s skoki in meti. Ostal sem pri metih, saj mi je to bilo najbolj zanimivo. Najprej seveda pri metu vorteksa in kasneje kopja. Tekmoval sem že v osnovni šoli, a se z metom kopja resno ukvarjam šele zadnji dve leti,« pravi Tom, čigar oče Robert Teršek je večkratni slovenski prvak v metu kopja in dobitnik odličij z največjih veteranskih tekmovanj.

Južna Kalifornija

»Pred očetom sem imel že nekaj trenerjev, a zdaj, ko gre zares, me trenira on. Je eden od najboljših trenerjev, kar si jih metalec kopja lahko zaželi. Še dodatna prednost je, ker me vozi na treninge, kjer je sproščeno in napeto hkrati. Nikoli ne popušča, vse moram opraviti do konca,« doda mladi atlet. Pod očetovim vodstvom je vidno napredoval in ga tudi rezultatsko presegel. »Takšnega hitrega napredka res nisem pričakoval. Najbolj me je presenetil rezultat z mitinga v Novem mestu (78,22 m), takrat sem vedel, da je tudi magična meja 80 metrov dosegljiva,« podčrta dijak Gimnazije v Kranju, po maturi se spogleduje s šolanjem v ZDA. »Dobil sem vabilo z ameriške univerze Južna Kalifornija, kjer je glavni trener za mete Martin Marić, slednji se dobro pozna z očetom. Oktobra se tja odpravljava za nekaj dni, da vidiva, kako je vse skupaj videti. Prednost je, da bi bila oba trenerja ves čas v navezi, to je glavni pogoj.«

80,87 cm je osebni rekord z DP v Celju mladinskega svetovnega prvaka Toma Terška

Tom Teršek bo zdaj v tekmovalnem pomenu naskakoval državni rekord, tudi normo za veliko člansko tekmovanje. »Naslednje leto je svetovno člansko prvenstvo v Tokiu, norma je zahtevna, a se bo dalo tja uvrstiti tudi po točkah. Ne skrivam želje, da bi rad nastopil na SP, a bo treba dobro tekmovati na močnih mitingih. Z malce več tehničnega treninga in napredkom v moči čez zimo verjamem, da mi lahko uspe,« še pove.

Prednost višina

Mladi metalec v višino meri 197 cm, tehta 85 kilogramov. Večja telesna višina je pri metu kopja velika prednost. »Ta prvina je na moji strani. Številni najboljši metalci kopja so visoki, tudi Pakistanec Aršad Nadim (192 cm). Atletiko z letošnjih olimpijskih iger sem redno spremljal, še posebej met kopja, Nadim kot zmagovalec je bil kar presenečenje,« oceni Tom Teršek.

Telesna višina je na moji strani. Številni najboljši metalci kopja so visoki, tudi olimpijski prvak Aršad Nadim. Tom Teršek

Odličen v mladinskih kategorijah je bil tudi drugi gorenjski metalec kopja Matija Muhar (AK As Kranj, letnik 1996). Leta 2013 je v Donecku postal svetovni prvak med mlajšimi mladinci, naslednje leto je v Eugenu osvojil naslov svetovnega mladinskega podprvaka, leta 2015 se je v švedski Eskilstuni okronal z naslovom mladinskega evropskega prvaka.