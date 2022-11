Nogometna žoga bo kradla poglede

Oči športnih navdušencev bodo v prihodnjih tednih kajpak najbolj uprte proti Katarju, kjer so včeraj dvignili zastor nad 22. svetovnim prvenstvom v nogometu. Zanimive tekme si bodo v tej državi na Bližnjem vzhodu iz dneva v dan sledile kot po tekočem traku.

Ljubitelji najpomembnejše postranske zadeve na svetu bodo lahko že danes uživali v dvobojih Anglija – Iran (14), Nizozemska – Senegal (17) in Wales – ZDA (20). V Murski Soboti pa se bo od 17.30 naprej dokazovala mlada reprezentanca Slovenije (do 21 let), ki bo v prijateljskem srečanju gostila mlado izbrano vrsto Bolgarije.

V noči na torek se onstran Atlantika obeta zanimiva košarkarska tekma s slovenskim pridihom, saj se bodo Chicago Bulls (2.00) z Goranom Dragićem pred svojimi navijači pomerili z Boston Celtics, jutri zvečer (20) pa bo živahno tudi pod stožiškima obročema, pod katerima bodo igralci Cedevite Olimpije proti košarkarjem ukrajinskega kluba Prometej lovili prvo zmago v tej sezoni evropskega pokala. Ob istem času bo vroče tudi nekaj kilometrov stran v tivolski dvorani, v kateri bo slovenski odbojkarski derbi v srednjeevropski ligi med moštvoma ACH Volley in Calcit Volley.

Na nogometnem mundialu bodo jutri prvi dvoboj odigrali Argentinci, ki bodo od 11. ure naprej potrjevali vlogo favoritov proti reprezentantom Savdske Arabije, sledila bosta popoldanska dvoboja Danska – Tunizija (14) in Mehika – Poljska (17), večerni termin (20) pa je pripadel branilcem lovorike Francozom, ki jih za uvod čaka obračun z Avstralci.

Dan po »galskih petelinih« se bodo v Katarju predstavili tudi Hrvati, na prejšnjem SP v Rusiji finalni tekmeci Francozov. Naši južni sosedi bodo že od 11. ure naprej potrjevali vlogo favoritov proti Maročanom, v sredo bodo na mundialu sledile še tekme Japonska – Nemčija (14), Kostarika – Španija (17) in Belgija – Kanada (20).

Leteči Ljubljančan: Goran Dragić (levo) v tej sezoni navdušuje v dresu moštva Chicago Bulls. FOTO: Kamil Krzaczynski/Usa Today Sports

Hokejisti SŽ Olimpije bodo pojutrišnjem (18) v ICEHL gostili igralce beljaškega kluba VSV, rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v ligi prvakov gostovali pri moštvu Pick Szeged (18.45), na tujem pa se bodo v ligi prvakov dokazovali tudi malonogometaši Dobovca, ki se bodo v Palmi de Mallorci postavili po robu gostiteljem (20.15). V povratnem dvoboju zadnjega kroga kvalifikacij za odbojkarsko ligo prvakinj (21) si bodo igralke Calcita Volleyja proti ekipi Tenerife La Laguna prizadevale nadomestiti zaostanek s prvega obračuna, ki so ga pred svojimi navijači izgubile z 2:3.

Konec tedna nordijsko odprtje v Ruki

V noči na četrtek bodo v ligi NBA igrala vsa tri moštva s slovenskimi košarkarji, Dallas Mavericks bodo z Luko Dončićem gostovali pri Boston Celtics (1.30), Chicago Bulls z Goranom Dragićem pri Milwaukee Bucks (2.00), Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem pa pri zasedbi Oklahoma City Thunder (2.00). Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se bo na tujem spoprijela z izbrano vrsto Poljske (17.30). Pol ure prej bo Dobovec svoj drugi dvoboj na turnirju lige prvakov v futsalu začel proti hrvaškemu klubu Novo Vrijeme.

Na nogometnem SP bo v četrtek po dnevnih obračunih Kamerun – Švica (11), Južna Koreja – Urugvaj (14) in Gana – Portugalska (17) sledil večerni spektakel med Brazilijo in Srbijo (20), s katerim se bo iztekel uvodni krog v skupinskem delu.

V petek bodo v Katarju na sporedu že prve tekme drugega kroga, ko bodo poskušali gostitelji proti Senegalcem (14) popraviti slab uvodni vtis proti Ekvadorcem; ti se bodo sicer tri ure pozneje pomerili z Nizozemci. Preostala dvoboja na ta dan bosta Iran – Wales (11) in Anglija – ZDA (20).

Anže Lanišek je lani v Ruki poletel do svoje prve zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Heikki Saukkomaa/Reuters

V Ruki na Finskem bodo ob nordijskih kombinatorcih novo sezono svetovnega pokala odprli tudi smučarski tekači in tekačice, ki se bodo v petek za prve točke potegovali v šprintu (10/12.30). Najboljši smučarski skakalci pa se bodo na tamkajšnji 142-metrski napravi Rukatunturi med seboj merili v soboto in nedeljo – obakrat ob nenavadno zgodnji uri 9.00.

Tako zgodaj bodo imeli obe tekmi, da se ne bi prekrivali s tistimi na nogometnem mundialu, na katerem bodo v soboto dvoboji Avstralija – Tunizija (11), Poljska – Savdska Arabija (14), Danska – Francija (17) in Argentina – Mehika (20), v nedeljo pa Japonska – Kostarika (11), Belgija – Maroko (14), Hrvaška – Kanada (17) in Nemčija – Španija (20).

Malonogometaše Dobovca čaka v soboto še obračun lige prvakov z zasedbo Piast Glivice (17), košarkarje Cedevite Olimpije pa dvoboj lige ABA z Zadrčani (21). V ligi NBA pa bodo Dončić & Co. ob Slovencem bolj prijazni uri kot običajno (23) gostovali pri moštvu Toronto Raptors.

Na drugi strani velike »luže« bodo konec tedna dejavni tudi najboljši alpski smučarji in smučarke na svetu, ki bodo vijugali med vratci na progah v Lake Louise in Killingtonu.