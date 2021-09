Nogometni rezervisti vredni več kot olimpijsko zlato

V številčni jati lizbonskih orlov

Portugalska je država, v kateri je nogomet daleč pred vsemi športi. Zaje sanjska sezona, v kateri je postal dvoranski evropski prvak, zmagovalec diamantne lige in olimpijski prvak v troskoku.»Nemogoče je bilo osvojiti več, a svoje dosežke bi lahko še izboljšal. Povsem zadovoljen bom šele takrat, ko podrem svetovni rekord,« napoveduje Pichardo, ki je nato spregovoril tudi o (finančni) moči nogometa. »Menim, da si želijo mladi prej kot atleti postati nogometaši zaradi finančnih razlogov. Imamo na primer nogometaše, ki so rezervisti in redko igrajo, pa zaslužijo več denarja v primerjavi z mano, pa sem jaz olimpijski prvak. V očeh ljudi so oni tudi boljši od mene,« je razočaran 28-letnik, ki po rodu prihaja iz Kube.»Osvojil sem naslov v tekmovanju, ki je kot nogometna liga prvakov, a to ve malo ljudi. Ko pa se državna reprezentanca ali klub uvrsti v četrtfinale velikega tekmovanja, že prirejajo zabave,« dodaja Pichardo, ki v državiočitno bije bitko z mlini na veter.Pichardo je sicer član lizbonskega velikana Benfice, ki pod svojim okriljem združuje različne športne panoge, v ospredju pa je, seveda, nogomet. V teh dneh še toliko bolj, ko v portugalsko metropolo na tekmo drugega kola lige prvakov prihaja Barcelona. Tudi slednja slovi kot organizacija, ki v domači Kataloniji neguje številne športe, a mora v tem pogledu lizbonskim orlom priznati premoč: poleg nogometa ima Benfica ekipe oziroma posameznike tudi v rokometu, odbojki, košarki, futsalu, ragbiju, hokeju na kotalkah (v vseh omenjenih športih ima Benfica moško in žensko ekipo), borilnih športih, biljardu, gimnastiki, plavanju, umetnostnem drsanju, vaterpolu, namiznem tenisu, triatlonu, golfu, kajaku in kanuju na mirnih vodah ter športnem ribolovu.