Norris po jubilejni 200. zmagi za McLaren: Mrtev sem

Britanski dirkaški as Lando Norris (McLaren) se je na veliki nagradi Madžarske v formuli 1 na najlepši način oddolžil svojemu moštvenemu sotekmovalcu, Avstralcu Oscarju Piastriju, za izgubljeno zmago na prejšnji dirki v Spa-Francorchampsu. S sijajno strategijo zgolj enega postanka v boksih je namreč pridrvel do prvega mesta na Hungaroringu.

»Mrtev sem. Bilo je res težko, pritiskal sem, kolikor sem lahko. Lepo je za vloženi trud dobiti takšno nagrado,« je bil vesel Norris, ki je imel v cilju pičle 0,698 sekunde naskoka pred Piastrijem. To je bila jubilejna 200. zmaga za McLaren in že četrta zaporedna dvojna za to znamenito moštvo.

Za 25-letnega Angleža se sicer madžarska preizkušnja sicer ni začela po željah. Po štartu je namreč s tretjega mesta zdrsnil na peto, potem ko sta ga prehitela tako rojak George Russell (Mercedes) kot tudi španski veteran Fernando Alonso (Aston Martin). »Na voljo smo imeli več taktičnih različic, vendar v tistih trenutkih nisem razmišljal o zmagi, kvečjemu o drugem mestu,« je še priznal Norris, ki se je v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo vodilnemu Piastriju spet približal na devet točk.

V boju za zmago je sprva najbolje kazalo Ferrarijevemu adutu, Monačanu Charlesu Leclercu, ki je bil najhitrejši v včerajšnjih kvalifikacijah. A na dirki ni bil kos najboljšim, tako da se je moral na koncu sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom (+ 42,560). Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra se je zavihtel Russell (+ 21,916).