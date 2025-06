Italijanski najstnik presenetil še samega sebe in ostal brez besed

Britanski dirkaški as George Russell (Mercedes) je z zmago poravnal račune z veliko nagrado Kanade. »Od lani sem imel odprt račun s tukajšnjo dirko, saj sem že takrat menil, da bi moral zaradi najboljšega štartnega položaja osvojiti prvo mesto. No, tokrat so se mi vendarle pokrili vsi dejavniki,« se je 27-letni Anglež veselil svoje prve letošnje in skupno četrte zmage v formuli 1.

Nizozemski branilec lovorike Max Verstappen (Red Bull) je bil zadovoljen z drugim mestom, navdušenja pa ni skrival tretjeuvrščeni Russllov ekipni kolega Andrea Kimi Antonelli, ki se je prvič prebil med najboljšo trojico. »Sploh ne vem, kaj naj rečem. Med dirko sem bil izjemno živčen, saj sem se zavedal, kaj lahko dosežem,« je od sreče kar žarel italijanski najstnik, ki je pri 18 letih, 9 mesecih in 21 dneh postal tretji najmlajši dirkač na zmagovalnem odru v F1. Mlajša sta bila le Verstappen (18 let, 7 mesecev in 15 dni) in Kanadčan Lance Stroll (18 let, 7 mesecev, 27 dni).

Andrea Kimi Antonelli je potrdil veliko nadarjenost. FOTO: David Kirouac/Reuters

Ključ do uspeha je prispeval odličnemu štartu. »To je bilo možno le zato, ker sem na začetku v boju za tretje mesto prehitel Oscarja Piastrija. V nadaljevanju sem bil še sam presenečen nad tem, s kakšno lahkoto sem držal ritem najhitrejših,« je bil začuden Antonelli, ki že pogleduje proti naslednjemu cilju: »Zdaj si želim še prvo zmago!«

Vodilni v skupni razvrstitvi, Avstralec Oscar Piastri (McLaren), v katerega je tik pred koncem preizkušnje v Montrealu trčil moštveni sotekmovalec Lando Norris, je pristal na nehvaležnem četrtem mestu. Naslednja dirka bo 29. junija v Spielbergu.

Skupni vrstni red za SP: 1. Oscar Piastri (Avst, McLaren) 198, 2. Lando Norris (VB, McLaren) 176, 3. Max Verstappen (Niz, Red Bull) 155, 4. George Russell (VB, Mercedes) 136, 5. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) 104, 6. Lewis Hamilton (VB, Ferrari) 79, 7. Andrea Kimi Antonelli (Ita, Mercedes) 63, 8. Alexander Albon (Taj, Williams) 42 ...