Novozelandci so leteli hitreje in bolj spretno

Pred tednom dni, ko sta se na regatnem polju pred obalo Aucklanda prvič udarili posadki italijanske Lune Rosse in novozelandske Emirates Team, si je večina nevtralnih ljubiteljev jadranja oddahnila, saj je bilo takoj jasno, da se napovedi o prevladi novozelandske posadke ne bodo uresničile.



Posadki sta namreč izmenjaje izkoriščali svoje prednosti. Luna Rossa je z Jamesom Spithillom za krmilom unovčevala boljše predštartno taktiziranje in nato z nekaj stopinj bolj direktnim jadranjem v veter ohranjala prednost, Novozelandci pa so regatno polje obvladovali z za odtenek hitrejšim jadranjem.



V razmerah šibkega in konstantnega vetra so izenačeni dvoboji trajali tri dni, vsak dan sta obe posadki v žep spravili po eno zmago, do izida 3:3 v prvih šestih regatah. A po dnevu prekinitve zaradi šibkega vetra je sledila drama in streznitev za Italijane.