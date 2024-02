Ob preskočenih višinah veselje tudi španska hrta

V nadaljevanju preberite:

Konec tedna bo v Glasgowu dvoransko svetovno prvenstvo v atletiki, na Škotskem pa bo nastopilo šest slovenskih podanikov in podanic kraljice športov. Filip Jakob Demšar in Nika Glojnarič se bosta potrudila v teku na 60 m ovire, Neja Filipič v troskoku, Anej Čurin Prapotnik na 60 m, Rok Ferlan na 400 m in Lia Apostolovski v skoku v višino. Slednja ne napreduje iz leta v leto, temveč iz skoka v skok, gre za hči nekdanjega slovenskega rekorderja v višini (230 cm) Saša Apostolovskega. Preberite zelo zanimiv pogovor z njo.