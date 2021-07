Obrambo srebra bodo začeli proti Čehom

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo septembrsko evropsko prvenstvo začela z dvobojem proti gostiteljem Čehom, je na spletni strani objavila Evropska odbojkarska konfederacija (CEV). EP bodo poleg Češke gostile še Poljska, Finska in Estonija, na njem pa bodo Slovenci branili srebrno odličje.



Prvenstvo se bo pričelo v sredo, 1. septembra z obračunoma med Finsko in Severno Makedonijo ter Estonijo in Latvijo. Slovenski odbojkarji pa bodo prvo tekmo na EuroVolleyju odigrali dva dni pozneje, ko se bodo v skupini B v Ostravi pomerili z gostitelji. Tekma se bo pričela ob 20.15.



Drugo srečanje skupinskega dela Slovence čaka 4. septembra proti Črni gori, po dnevu premora pa bo v ponedeljek, 6. septembra, sledi obračun z Belorusi, dan pozneje pa z Bolgari. Zadnjo tekmo skupinskega dela bo slovenska reprezentanca, ki je nedavno odlično nastopala v ligi narodov, igrala z Italijo, in sicer 8. septembra.



Poleg Ostrave bo skupinski del prvenstva potekal še v Krakovu, Tampereju in Tallinnu.



Tekme osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom potekale v Gdansku in Ostravi, finalne boje evropskega prvenstva pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.



Naslov evropskih prvakov bodo branili Srbi, ki so si naslov priigrali leta 2019 v Parizu, Slovenci so prvenstvo končali na drugem mestu, Poljaki so bili tretji.

