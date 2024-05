Od obeh slovenskih težkokategornikov se je tokrat bolje odrezal Dragič

V Abu Dabiju se iztekajo posamični boji na 37. svetovnem prvenstvu v judu (z nagradnim skladom milijon evrov). Od obeh slovenskih težkokategornikov se je danes bolje odrezal Vito Dragič (nad 100 kg), ki je pristal na devetem mestu.

Potem ko je bil 31-letni Bistričan, ki se spogleduje s koncem športne poti, v uvodnem krogu prost, je v drugem z iponom premagal Ciprčana Giannisa Antoniouja (10:0). V osmini finala je moral nato priznati premoč češkemu šampionu Lukašu Krpaleku (0:10), olimpijskemu prvaku iz Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021.

Enej Marinič se je od tekmovanja v glavnem mestu Združenih arabskih emiratov (ZAE) poslovil že v prvem krogu kategorije nad 100 kilogramov, v katerem je bil od njega boljši Poljak Kacper Szczurowski (0:10). Že po uvodnih porazih sta svoje nastope na svetovnem prvenstvu včeraj sklenili tudi Anka Pogačnik (do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg).

Jutri bodo v Abu Dabiju, kjer moči meri kar 658 judoistov in judoistk iz 107 držav, na sporedu še mešani ekipni boji, v katerih pa ne bo slovenske zasedbe.