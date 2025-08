Ko bo mimo Slovencev prišla naslednja žoga za zmago, bodo pripravljeni

V nadaljevanju:

Velikih zmag vajena slovenska športna javnost ob porazih hitro viha nos, a dosežku in predvsem igri slovenskih odbojkarjev ne gre gledati v zobe. Pomlajena reprezentanca je v dveh mesecih in pol preskakovala stopnice in se spotaknila šele v boju za odličja, kjer jih še na začetku poletja ni videl nihče. Lesena kolajna je pustila malo grenkega priokusa, a ne pozabimo, Slovenija je med štirimi najboljšimi reprezentancami sveta v tekmovanju, v katerem igrajo le največje odbojkarske zvezde. V prihodnjem desetletju bo skoraj zagotovo prišla tudi sezona, ko bodo na eni od stopničk stali slovenski odbojkarji.

V prenovljeni ligi narodov, ki v takšnem formatu poteka od leta 2018, je Slovenija tretjič igrala v polfinalu in še tretjič za las ostala brez žlahtne kovine. Letošnji preboj med štiri najboljše bo šel v zgodovino kot velik uspeh, zvezdniške Francoze so še pred vikendom poslali domov, se brez strahu pomerili tudi z veliko Italijo (1:3), a proti razigranemu Alessandru Michielettu in soigralcem ni šlo. Tudi porazi se razlikujejo med seboj, manj kot 14 dni po dvoboju v Stožicah so Slovenci slišali zahtevo selektorja Fabia Solija, stopili korak naprej in proti svetovnim prvakom osvojili niz.

Po porazu je bilo treba hitro zbistriti misli in se pripraviti na boj za bronasto kolajno, odličja v tem tekmovanju Slovenija še ni osvojila. Na drugi strani mreže so stali Brazilci, prvi nosilci končnice, ki so brez osvojenega niza klonili proti Poljakom. Reprezentanco, polno zvezdnikov (korektor Alan sodi med najboljše na svetu, Ricardo Luccarelli je veteran italijanskega prvenstva, sprejemalec Arthur igra v Modeni, podajalec Fernando v Milanu …), so prizemljili v prvem nizu, drugega je Brazilija zanesljivo dobila, zaradi druge polovice tretjega in četrtega niza pa Slovence lahko boli glava.