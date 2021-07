Okužbo potrdili tudi pri članu češke olimpijske ekipe

»Kljub vsem ukrepom se na žalost nismo mogli izogniti tej situaciji,« je po poročanju tiskovne agencije AFP dejal vodja češke olimpijske odprave Martin Doktor.



»Vsi drugi člani so bili negativni in vsi športniki so v redu in že v olimpijski vasi,« je dodal dvakratni olimpijski prvak v šprintu na mirnih vodah z OI 1996.



Okuženi nima nikakršnih simptomov bolezni in je trenutno v samoosamitvi, tako kot vsi, ki so bili z njim v bližnjem stiku v letalu.

Sicer pa so organizatorji že pred tem poročali o enem pozitivnem primeru na novi koronavirus v olimpijski vasi.

