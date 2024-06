Olimpijsko življenje v rožnatem na dosegu roke

V nadaljevanju preberite:

Igramo naprej! No, ne mi, temveč slovenski odbojkarji. Ne moremo se enačiti z varovanci selektorja Gheorgheja Creţuja, saj sami na mreži ne bi zmogli blokirati niti muhe. Šalo na stran, Slovenija danes v japonski Fukuoki začenja z igranjem na drugem turnirju letošnje lige narodov. To tekmovanje za sezono 2024 je pomembno za točke na svetovni razpredelnici in s tem uvrstitvijo, ki pelje na olimpijske igre v Pariz. Slovenska odbojkarska reprezentanca s štirimi zmagami na uvodnem turnirju v turški Antaliji mora le še potrkati na vrata, da bi ji duri romantične francoske metropole odprl prijazen francoski olimpijski gospod s tipično (baskovsko) baretko. Še enkrat šalo na stran. Tekmeci v deželi vzhajajočega sonca so Turčija (danes), Brazilija v petek, v soboto Japonska in Bolgarija (nedelja).