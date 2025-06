Omrzel po pogijevih stopinjah, Alcaraz zbira zmage, Marquez najhitrejši (FOTO)

Galerija

Nogometaši Flamenga so na derbiju skupine C na svetovnem klubskem prvenstvu premagali Chelsea s 3:1. Chelsea, ki je konec maja osvojil Konferenčno ligo, je povedel v 13. minuti a do konca tekme prejel tri gole in izgubil. V osmini finala je že Bayern, ki je bil v Miamiju boljši od Boce Juniors z 2:1. Odločil je Michael Olise šest minut pred koncem. Foto: Franck Fife/Afp