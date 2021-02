Opazka, da ženske na sestankih preveč govorijo, šla čez rob

Joširo Mori, 83-letni funkcionar, je imel predolg jezik. FOTO: Kjodo Reuters

Saburo Kavabuči, 84-letni nekdanji predsednik Nogometzne zveze Japonske, je najverjetnejši Joširov naslednik. FOTO: Jošikazu Cuno/AFP

Nekdanji japonski premier in predsednik organizacijskega odbora letošnjih poletnih olimpijskih iger v Tokiuje povedal, da želi odstopiti, potem ko je na Japonskem in v tujini sprožil val ogorčenja s svojimi trditvami, da ženske na sestankih govorijo preveč, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP.Več osrednjih japonskih medijev, ki so se sklicevali na anonimne vire, je dejalo, da je Mori dejal, da želi odstopiti, in namerava svoj odstop podati na za petek sklicanem sestanku organizacijskega odbora preloženih poletnih olimpijskih iger v Tokiu.Triinosemdesetletni Mori je prejšnji teden sprožil val ogorčenja na Japonskem in v tujini, ko je dejal, da ženske na sestankih govorijo preveč.Od takrat se je opravičil za svoje seksistične opazke, a hkrati dodal, da z ženskami ne govori veliko. Morijevo ravnanje je obsodil tudi Mednarodni olimpijski komite.»Izjave so popolnoma neprimerne in v nasprotju z vrednotami Moka ter reformami olimpijske agende 2020,« so zapisali pri Moku in dodali, da so igre v Tokiu z 49 odstotki športnic dosegle enakost spolov. Poleg tega se je Mok zavezal, da bo še naprej spodbujal vključevanje, solidarnost in ukrepe proti diskriminaciji.»V zahtevnih razmerah v svetu, v katerem živimo, je zdaj bolj kot kdaj prej raznolikost temeljna vrednota, ki jo moramo spoštovati in iz nje črpati moč,« so še zapisali pri krovni olimpijski družini.Pojavila so se že ugibanja o možnem Morijevem nasledniku na položaju.Japonski televizijski postaji TBS in NTV sta omenili, da razmišljajo o imenovanju nekdanjega nogometaša 84-letnegaza vodjo organizacijskega odbora olimpijskih iger v Tokiu.