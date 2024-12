Oranžni zmaji še tretjič zapustili igrišče sklonjenih glav

Odbojkarji kluba ACH Volley so v tretjem kolu skupinskega dela lige prvakov doživeli še tretjič poraz. V ljubljanskem Tivoliju so morali z 2:3 (-21, 22, 19, -25, -9) priznati premoč igralcem belgijskega moštva Greenyard Maaseik, ki je tako zabeležilo prvo zmago.

Ljubljančani, ki so pokazali veliko nihanj, predvsem pa so slabo začenjali nize, so v izenačeni tekmi vodili že z 2:1, nato pa izgubili tesni četrti niz, kar jim je povsem spodrezalo krila.

Z izgubljenima točkama so slovenski prvaki najbrž izgubili realne možnosti za napredovanje v izločilne boje, s točko so zdaj na zadnjem mestu v skupini A. Čakata jih še dve gostovanji in domača tekma proti berlinskemu Recyclingu.

ACH Volley – Greenyard Maaseik 2:3 (-21, 22, 19, -25, -9) Dvorana Tivoli, gledalcev 3142, sodnika: Muha (Hrvaška), Vinaljev (Bolgarija). ACH Volley: Golzadeh 25 (1 as, 1 blok), J. Kržič, Šket, Najdič, Esko, Marovt, Šen 3, Ja. Kržič 7 (1 as, 2 bloka), Kovačič, Štalekar 10 (1 blok), Pokeršnik 12 (1 blok), Videčnik 1 (1 blok), Kök 12 (1 as), Kumer.

Greenyard Maaseik: Fafchamps, Wanker 3 (1 blok), Kessel 16 (1 blok), Iribarne 9 (1 blok), Sirjakovs, Cox 24 (5 asov), Currie, Pawlun, Bus, Fornes 12 (3 se, 3 bloke), Saaremaa 11 (3 bloke), Perin 6.

Naslednji dvoboj bodo oranžni zmaji odigrali 17. decembra, ko bodo gostovali pri vodilni ekipi skupine, Projektu Varšavi, ki je v svojo korist odločil vse dosedanje vse tri tekme.