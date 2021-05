Pacquiao se ne bo smešil, kakor se Mayweather

Čeprav je Manny Pacquiao decembra lani dopolnil že 42 let, še ne razmišlja o tem, da bi svoje boksarske rokavice obesil na klin. Ravno nasprotno; 21. avgusta se bo legendarni Filipinec, ki je nazadnje boksal pred slabima dvema letoma, ko je po točkah premagal Američana Keitha Thurmana, znova povzpel v ring.



Na spektaklu v Las Vegasu se bo Pacquiao (62 zmag, 39 s k. o., 2 neodločena izida, 7 porazov) čez tri mesece udaril z neporaženim ameriškim šampionom Errolom Spenceom, svetovnim prvakom velterske kategorije po različicah IBF in WBC, ki je v svojo korist odločil vseh 27 dosedanjih profesionalnih dvobojev, od teh kar 21 z nokavtom.



»Mnogi menijo, da je Spence ta čas najboljši boksar na svetu v velterski kategoriji in eden od najbolj raznovrstnih nasploh,« je dejal Sean Gibbons, predsednik Manny Pacquiao Promotions, in pribil, da se 42-letni Filipinec nikoli ni nikomur izognil. »Manny se ne bo smešil z obračuni s spletnimi 'junaki', kakor se Floyd Mayweather. Pacquiao je vedno boksal z najboljšimi, kar se ne bo spremenilo,« je še poudaril Gibbons.





