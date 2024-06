Padla tudi Turčija, Slovenci so se zavihteli na vrh

Slovenski odbojkarji so uspešno začeli tudi drugi turnir lige narodov v Fukuoki. Peta ekipa, ki jim je morala v ligi priznati premoč, je bila Turčija, varovanci Gheorgheja Cretuja so jo premagali s 3:0 (22, 24, 20) in z izkupičkom petih zmag na petih tekmah vsaj začasno prevzeli vodstvo na lestvici.

S tem so tudi nadaljevali niz zmag na medsebojnih tekmah proti Turkom, kar pa je najbolj pomembno, z gladko zmago so še bližje uvrstitvi na olimpijske igre. Na roko jim namreč gredo tudi izidi njihovih največjih konkurentov v boju za vstopnico za Pariz.

Slovenci, poleg njih je brez poraza zaenkrat le še Italija, kljub gladki zmagi do nje niso prišli z lahkoto. Turki, ki so predvsem odlično servirali, so se spet pokazali kot neugoden tekmec, imeli so tudi svoje priložnosti za ugodnejši izid. Predvsem to velja za drugi niz, ki so ga Slovenci izvlekli v končnici, tudi na podlagi izkušenj.

Naslednjo tekmo bodo Slovenci, pri katerih je izvrstno predstavo pokazal Tonček Štern, dosegel je 23 točk in prispeval tri od šestih slovenskih asov, odigrali v petek, njihov tekmec bo Brazilija.