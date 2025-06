Pancar popravil zgodbo po zapletu s Špancem

Nizozemec Jeffrey Herlings je zmagovalec velike nagrade Nemčije v svetovnem prvenstvu razreda MXGP v motokrosu v Teutschenthalu, potem ko je bil v prvi vožnji drugi, v drugi pa prvi. Edini slovenski predstavnik Jan Pancar je bil 11. in 8., kar je zadoščalo za končno 8. mesto. V seštevku je napredoval na 12. mesto.

V boju za zmago sta bila v obeh dirkah predvsem Herlings in Belgijec Lucas Coenen. Slednji je dobil prvo vožnjo, Nizozemec pa je bil drugi. V drugo je Belgijec bolje štartal in vodil večino preizkušnje, ob koncu pa ga je prehitel Herlings.Nizozemec je s tem slavil prvo zmago po vrnitvi po strgani križni vezi oziroma prvo po VN Nizozemske lani v Arnhemu.

Pancar je po četrtem mestu v kvalifikacijah, kar je bila njegova doslej najboljša sobotna uvrstitev, tudi v prvi vožnji odlično štartal in bil na drugem in tretjem mestu v prvih ovinkih. Nato pa je pred njim padel Španec Ruben Fernandez in mu malce pokvaril prvi krog.

Slovenski motokrosist je padel na osmo mesto in na njem vztrajal šest krogov, nato pa je zapeljal s proge in padel na 16. mesto. Iz kroga v krog je nato do konca napredoval in prvo vožnjo končal na 11. mestu.

V drugo je Pancar startal malce bolj zadržano, a vsaj brez težav preživel prvi krog. Na koncu se je vozil med osmim in enajstim mestom, preizkušnjo pa je končal na osmem. S tem je osvojil skupno 23 točk za razvrstitev v razredu MXGP.

V razvrstitvi je z drugim mestom Coenen še malce zmanjšal zaostanek za Febvrom. Francoz ima na vrhu seštevka zdaj 487 točk, Coenen pa ima na drugem zdaj 451 točk. Tretji je Francoz Maxime Renaux s 326 točkami.

Tim Gajser, ki trenutno ne nastopa in okreva po operaciji rame, je zdrsnil na peto mesto in ostaja pri 305 točkah. Pancar je pridobil nekaj mest in je zdaj s 168 točkami 12. motokrosist sezone v razredu MXGP.

Naslednja dirka v SP bo v Kegumsu (Lat) prihodnji konec tedna.