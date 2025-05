Pancar kljub težavam soliden v Franciji

Slovenski dirkač Jan Pancar je bil 12. na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v elitnem razredu MXGP v francoskem Erneeju, potem ko je bil osmi v prvi vožnji in 14. v drugi. Zmagal je domačin Romain Febvre, ki trdno vodi v seštevku sezone.

Pancar, ki je zaradi bolniške odsotnosti najboljšega slovenskega dirkača Tima Gajserja zdaj edini slovenski predstavnik v elitni konkurenci, se je izkazal že v kvalifikacijah, ko je z najboljšim dosežkom v karieri prišel do šestega izhodišča. Danes je v prvi vožnji začel nekaj mest slabše, prvi del vožnje prebil na devetem in desetem mestu, ob koncu pa se je še povzpel na osmo.

V ospredju je bil najboljši Belgijec Lucas Coenen, ki je tudi dobil kvalifikacije, pred Febvrom in Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom.

Druga vožnja se za slovenskega dirkača ni začela najbolje. Po težavah že v prvem krogu je namreč ostal povsem v ozadju in se potem moral prebijati naprej. A je svoje delo nato opravil dobro in se z več prehitevanji prebil celo še do 14. mesta, potem ko je v zadnjem krogu premagal še enega domačega aduta Maxima Renauxa. Skupno mu je to na dirki prineslo 12. mesto in 20 novih točk v SP.

V boju za zmago pa je dolgo kazalo, da bo Coenenu uspel trojček zmag; po kvalifikacijski in tisti v prvi vožnji je bil namreč blizu uspehu tudi v drugi, a ga je nazadnje Febvre, ki ga je preganjal celotno vožnjo, tudi prehitel. Ker sta oba končala s po 47 točkami, je o zmagovalcu dirke odločala boljša druga vožnja Francoza. Tretji je bil Švicar Jeremy Seewer s 36 točkami, ki je prav tako zaradi boljše druge vožnje ugnal Herlingsa.

»Velika zmaga v Franciji, vedno sem si to želel. Imel sem kar dobro prvo vožnjo, a v drugi še precej boljši start. Uspelo mi je prehiteti Lucasa, čakal sem, da je naredil napako. Ne morete si predstavljati, kako vesel sem, da sem zmagal doma,« je za prireditelje po dirki dejal Febvre.

V seštevku sezone je tako Febvre ostal prvi, zdaj ima 441 točk. Drugi je Coenen, ki je po novem pri 47 točkah zaostanka (394), Gajser, ki zaradi poškodbe in operacije rame ne nastopa že na tretji dirki, pa je še vedno tretji v SP s 305 točkami.

A zdaj sta že povsem blizu Nizozemec Glenn Coldenhoff s 302 točkama, in Gajserjev moštveni sotekmovalec pri Hondi Španec Ruben Fernandez z 292, pa tudi Renaux je blizu z 289. Pancar je z današnjim izkupičkom zdaj pri 138 in je skočil na 14. mesto v SP. Naslednja dirka bo že naslednji teden v nemškem Teutschenthalu.