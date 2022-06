Peter Kauzer v boju za visoko uvrstitev

Od slovenskih kajakašev in kajakašic se je v popoldanski finale prve tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v češki Pragi uspelo uvrstiti le Petru Kauzerju. Kljub napaki, zaradi katere se je v cilju tepel po glavi, je za las ujel najboljšo deseterico.

Kauzer se je odločno spopadel s praškimi brzicami, a je v drugem delu storil napako, obstal v vodi ter skozi cilj prišel kot peti. Do konca ga je prehitelo pet kajakašev, kar je pomenilo končno deseto mesto z zaostankom 1,89 sekunde za najitrejšima, Slovakom Jakubom Grigarjem in Poljakom Jakubom Brzezinskim. Nastop v polfinalu se je ponesrečil Martinu Srabotniku in Žanu Jakšetu. Oba sta izpustila vratca, na koncu pa zasedla 34. oz. 37. mesto. Kar 13 kajakašev je izpustilo vratca, le 12 pa je progo opravilo brez dotika.

Kanuisti na vodo v nedeljo

V ženski konkurenci je bila v polfinalu najboljša Nemka Ricarda Funk, siceršnja olimpijska zmagovalka v Tokiu. Druga je bila njena rojakinja Elena Lilik, tretja pa Francozinja Camille Prigent. Edina slovenska predstavnica Ajda Novak je bila z enim dotikom 16. Za Funkovo je zaostala 10,31 sekunde, za finalom najboljše deseterice pa zaostala 2,71 sekunde. V petkovih kvalifikacijah sta izpadli Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj, ki je zgrešila vratca. Finale kajakašic se bo začel ob 12.03, moška deseterica pa se bo udarila ob 12.40.

Benjamin Savšek FOTO: Nina Jelenc/KZS

V nedeljo bodo v češki prestolnici še boji kanuistov in kanuistk. V polfinalu bodo nastopili vsi trije Slovenci, in sicer Anže Berčič, Luka Božič in olimpijski prvak Benjamin Savšek. V ženskem polfinalu bo slovenske barve zastopala Eva Alina Hočevar. V kvalifikacijah sta izpadli Lea Novak in Alja Kozorog.