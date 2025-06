Pia Babnik v Hamburgu po novo visoko uvrstitev

Najboljša slovenska golfistka Pia Babnik nadaljuje s tekmovanji na turnirjih evropske serije (Let). Od četrtka do nedelje jo čaka izziv Amundi masters na severu Nemčije. V Hamburgu se bo 132 poklicnih igralk potegovalo za čim višje uvrstitve.

Ljubljančanka z velikim optimizmom pričakuje turnir na igrišču Green Eagle, kjer si bodo dekleta razdelile nagradni sklad 300.000 evrov. Zadnji konec tedna je bila Babnikova uspešna na Češkem, kjer je osvojila 13. mesto.

Pia Babnik je trenutno 43. v razvrstitvi evropske serije Let, na svetovni lestvici profesionalk pa zaseda 213. mesto. Foto Pierre-Philippe Marcou/AFP

»S svojo igro na Češkem sem zelo zadovoljna. Skozi cel turnir sem igrala zelo konstantno, z veliko ustvarjenimi priložnosti za birdieje in samo enim bogeyjom. Če bi še bolje puttala na zelenici, bi bil lahko rezultat še veliko boljši. Veseli me tudi dejstvo, da sem zadela veliko več regularnih greenov in imela večino dobrih začetnih udarcev, na katerih sem v zadnjem obdobju veliko delala,« je povedala 21-letna dvakratna olimpijka.

V Nemčiji bo prvi dan turnirja (v četrtek) na igrišče stopila ob 13:03. »Tokrat bodo razmere za igro precej drugačne kot v češkem Berounu, saj so tukaj nekoliko nižje temperature, napovedujejo pa tudi močan veter,« je s severa Nemčije sporočila Pia Babnik.