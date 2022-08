Po drami galski petelini le ohranili celo kožo

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji so v svoji drugi tekmi v skupini D na svetovnem prvenstvu v Ljubljani pred razprodanimi Stožicami po dramatičnem boju in tekmi velikih zasukov izgubili s Francijo z 2:3 (-21, 22, 23, -32, -7). Slovence v skupini čaka še zadnji izpit z Nemčijo jutri ob 20.30 in potrditev osmine finala.