Po Pekingu žlahtnega sijaja spet za kruh v Evropi

Zimske olimpijske igre so zaprle duri, dogodke na Kitajskem bomo še dolgo premlevali, a gremo športno naprej. Spočijmo si živce po spektaklih na Daljnem vzhodu, saj sledijo novi izzivi. Po kraljestvu snega in ledu nas čakajo zanimive stvari na travnikih, v dvoranah in na kolovozih. Danes se bo z zadnjim dvobojem 22. kola sklenil konec tedna prve slovenske nogometne lige, Maribor ob 17.30 gostuje v Radomljah. Nadaljuje se kolesarska dirka po Združenih arabskih emiratih, kjer slovenski zvezdnik Tadej Pogačar brani skupno zmago. Druga etapa (173 km) vodi od Hudajriata do Abu Dabija.

Chelsea brani naslov

Nogometna liga prvakov bo v torek, 22. februarja, in dan kasneje predstavila še zadnja uvodna dejanja osmine finala. V torek evropski klubski prvak Chelsea sprejema Lille, Villarreal Juventus (oboje ob 21. uri). V ICEHL hokejisti Olimpije (19.15) gostujejo v Dornbirnu, v evropski ligi rokometaši Gorenja gostijo španski Logroño (20.45). Na kolesarski dirki po ZAE bo v 3. etapi vožnja na čas, dolga devet kilometrov.

Oblak proti Ronaldu

V ligi prvakov bo v Madridu na sredo, 23. februarja, zvezdni obračun med Atleticom (Jan Oblak) in Manchester Unitedom (Cristiano Ronaldo), Benfica, prav tako ob 21. uri, gosti Ajax. Tadej Pogačar bo v ognju v 4. etapi dirke po ZAE (Fudžejra – Džebel Džajs, 181 km).

Tadej Pogačar brani skupno zmago po ZAE. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

ACH Volley za finale

V četrtek, 24. februarja, bo cel kup nogometa, na sporedu bodo povratne tekme kvalifikacij za osmino finala evropske in konferenčne lige. V evropskem odbojkarskem pokalu challenge ACH Volley v polfinalu (17.30) na uvodni tekmi sprejema Narbonne, v hokeju SŽ Olimpija (ICEHL) gosti Dunaj (19.45), Jesenice v alpski ligi (20) igrajo pri Rittnu. Na dirki po ZAE je na sporedu 5. etapa, kolesarjenje od Ras al Kajmaha do Al Mardžana (182 km).

Košarkarji proti Finski

V petek, 25. februarja, bo v 1. SNL kot del 23. kola ob 17.30 izjemno pomemben dvoboj za obstanek v ligi med Celjem in Aluminijem. Slovenska košarkarska reprezentanca bo v 3. kolu kvalifikacij za svetovno prvenstvo gostovala (17.30) pri Finski. Hokejska Olimpija (19.15) gosti Bolzano, kolesarje v ZAE čaka 6. etapa (Dubaj, 180 km). Olimpijci se vračajo v svetovni pokal, v Hinzenbachu bo ekipna tekma smučarskih skakalk (15), v Lahtiju (17) posamična tekma skakalcev.

Znova svetovni pokali

Domžale – Bravo (15) in Maribor – CB24 Tabor (17.30) sta para 1. SNL v soboto, 26. februarja. Skakalke bodo v Hinzenbachu imele posamično tekmo (13.45), moški v Lahtiju ekipno (16.30). V Crans Montani bo ženski smuk (10.30), v Garmisch-Partenkirchnu moški slalom (9.30, 12.30). V Lahtiju bo še šprint smučarskih tekačic. Jesenice v alpski ligi gostijo Lustenau (18), Al Ajn - Džebel Hafit (148 km) bo zadnja, 7. etapa kolesarske dirke po ZAE. V noči na soboto ob 3. uri Dallas z Luko Dončićem v ligi NBA igra proti Utahu.

Začetek za Gajserja

V 1. SNL je nedeljski spored 27. februarja Mura – Kalcer Radomlje (15) in Olimpija – Koper (17.30). Še en ženski smuk bo v Crans Montani (10) in še en moški slalom v Nemčiji (9.10, 12.30). Skakalke imajo posamično tekmo (13.40), skakalci na Finskem prav tako (16). Olimpija hokejsko gostuje pri Dunaju (17.30), v Matterley Basinu naj bi le začeli motokrosistično sezono v razredu MXGP s Timom Gajserjem.