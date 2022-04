Po uvodnih zadregah našli zmagoviti skupni jezik

V nadaljevanju preberite:

Jani Kovačič je seveda stalnica v slovenski odbojkarski reprezentanci, trikratni evropski podprvakinji. Najboljši prosti igralec prvenstva stare celine leta 2019 je bil denimo na športni poti slovenski podprvak s Salonitom leta 2010, pet let kasneje avstrijski z Dobom, po letih 2017, '18 in '19 pa je letos še četrtič postal najboljši v Sloveniji z ACH Volleyjem. Kaj meni o klubski sezoni in pred novo reprezentančno z vrhom, domačim svetovnim prvenstvom, preberite v pogovoru z njim.