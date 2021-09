Podjarmili češke chlapce, za zlato želijo še Poljake

Ni bilo žoganja ob mreži, rojstnodnevni slavljenec Dejan Vinčić, desno, in soigralci so v četrtfinalu evropskega prvenstva popolnoma nadigrali Čehe. FOTO: CEV

Nova provokacija

Slovenija : Češka 3:0 (21, 19, 25) Ostravar Arena, 5013 gledalcev, sodnika Collados (Fra) in Adler (Madž).

Slovenija: T. Štern 19, Pajenk 6, Kozamernik 5, Šket, Vinčić 2, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut 13, Čebulj 9, Možič 5; Češka: Monik, Hadrava 12, Pfeffer, Zajiček 5, Finger 3, Patočka, Liček 1, Galabov 13, Bartoš, Vašina 10, Janouch, Bartunek, Sedlaček, Polak 4.

Slovenski odbojkarji so se po letu 2019 ponovno prebili v polfinale evropskega prvenstva. Čehom v četrtfinalu v Ostravi ni uspel podvig iz skupinskega dela, ko so varovance selektorjaugnali s 3:1, tokrat so Slovenci udarili svoj pečat in med najboljše štiri odkorakali z zmago s 3:0 (21, 19, 25). Njihovi tekmeci na poti do zlatega odličja bodo v polfinalu v soboto v Katovicah dvakratni zaporedni svetovni prvaki Poljaki, si že oblizujemo prste, iskre bodo frčale kot pri novoletnem ognjemetu. Nekdo se bo pošteno opekel.V uvodu prvega niza četrtfinalnega dvoboja se je češki zid, se pravi blok, zdel visok kot pogorje Krkonoši, levoroki korektorje bil nevaren, a so slovenski odbojkarji v nadaljevanju uveljavili vidno večjo kakovost. Sprejem začetnega udarca je bil sicer na obeh straneh enakovreden, 50-odstoten, v napadu pa je bila Slovenija odstotno boljša s 63:56. Kapetan, 86 odstotkov uspešnosti, 6 točk, in, prav tako 86, 7 točk, sta vodila slovensko barko, zaključno točko za niz je z asom prispeval. Predvsem so Slovenci v menjavi skozi niz držali dve točki prednosti, ki so si jih priigrali med potekom boja ob mreži.Tudi v drugem nizu so se češki chlapci (v prevodu fantje) zdeli, kot da so se energijsko in motivacijsko izpraznili v osmini finala, ko so senzacionalno ugnali olimpijske prvake Francoze. Slovenija je niz gladko dobila, številke povedo vse. Sprejem začetnega udarca v odstotkih je bil 69:29 za Giulianijeve fante, napad 76:50, tu ni kaj za filozofirati. V tretjem nizu statistične številke karikirano niso ničesar pomenile, skozi vso tekmo se je videlo, da je po kakovosti slovenska izbrana vrsta daleč boljša, Čehi so grizli, a na koncu koncev so z osminofinalno zmago proti Francozom slovenskim odbojkarjem naredili ogromno uslugo. Namreč galske peteline zjutraj navsezgodaj, pa tudi zvečer, neradi slišijo.»Smo fenomen v svetu športa, majhni, ponosni, v odbojki, v košarki, v posamičnih športih. No, zabeležil sem izjavo poljskega selektorja, Belgijca, da ga ne zanima, kdo bo njihov tekmec v polfinalu. To je bila še ena njegova provokacija,a to nas še bolj motivira, da skušamo vsakič premagati Poljsko,« je omenil podajalec, ki je ravno včeraj, imel je rojstni dan, napolnil 35 let.»Tekmo smo začeli s pravo energijo, pravo zbranostjo in nismo podlegli občinstvu. Vrhunsko smo odigrali v igri blok-obramba, morebiti bomo morali še nekaj dodati na sprejemu, a če bomo nadaljevali s takšno energijo, bo res lepo spremljati Slovenijo,« je dodalV prvem četrtfinalu v Ostravi si je včeraj Italija Nemčijo podredila s 3:0 (13, 18, 19), tako sta sobotna polfinalna para v Katovicah znana. Slovenija se bo soočila s Poljsko, drugi finalist bo prišel iz para med Srbijo in Italijo. Poljaki so sicer v zadnjem času, ker se Slovenci izjemno motivirajo, že kar stalna stranka pri zmagah. A v letošnjem polfinalu lige narodov so bili boljši Heynenovi fantje. V soboto se bodo tresla tla v Katovicah, a potres bo na odbojkarskem igrišču.