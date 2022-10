Podvig Ogierja in nova lovorika za Toyoto

Francoski dirkač Sebastien Ogier (toyota yaris) je na reliju po Španiji unovčil svoje bogate izkušnje in znanje hitre vožnje na asfaltni podlagi ter slavil že 55. zmago v svetovnem prvenstvu. Po 19 hitrostnih preizkušnjah in skoraj 300 prevoženih kilometrih je imel 16,4 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Belgijcem Thierryjem Neuvillom (hyundai i20).

Ogier, za katerega je bila to peta dirka v tej sezoni, je tako prvič letos pustil za seboj vse tekmece. To je tudi njegova krstna zmaga z avtomobilom rally1 in prva s sovoznikom Benjaminom Veillasom. Sebastienov podvig je s tretjim mestom dopolnil njegov finski moštveni sotekmovalec Kalle Rovanperä, ki je zaostal za 34,5 sekunde.

»Fantastično je zmagati tu. To je bil namreč zelo pomemben reli za Toyoto. Vesel sem tudi zaradi Benija in njegove prve zmage. Ni lahko dosegati takšnih rezultatov, letošnja sezona pa je bila zelo uspešna za našo ekipo,« je bil dobro razpoložen Ogier.

Finec Kalle Rovanperä je imel spet razlog za veselje. FOTO: Pau Barrena/AFP

Rezultati dirke za svetovno prvenstvo po Španiji: 1. Ogier (Fra, toyota yaris) 2;44:43,9, 2. Neuville (Bel, hyundai i20) + 16,4, 3. Rovanperä (Fin, toyota yaris) 34,5, 4. Tänak (Est, hyundai i20) 44,0, 5. Sordo (Špa, hyundai i20) 1:16,5, 6. Evans (VB, toyota yaris) 1:51,1.

Zvezdnik iz mesta Jyväskylä na Finskem si je sicer že na prejšnji postaji kot najmlajši dirkač v zgodovini zagotovil naslov svetovnega prvaka. Za nameček je 22-letni Rovanperä prispeval tudi levji delež h končnemu moštvenemu zmagoslavju Toyote, pri kateri se že pred zadnjo letošnjo preizkušnjo (med 10. in 13. novembrom na Japonskem) veselijo konstruktorske lovorike.