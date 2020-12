Pokrovitelji ostajajo, a stroški OI bodo rekordni

Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu, ki so bile zaradi novega koronavirusa prestavljene na leto 2021, so potrdili, da so s sponzorji dosegli osnovni dogovor o podaljšanju pogodb za leto dni, s čimer so igram, ki so se zaradi prestavitve tudi zelo podražile, zagotovili potrebna sredstva.



Prirediteljem je ostalo zvestih vseh 68 domačih pokroviteljev, med njimi tudi taki, ki so se zaradi pandemije znašli v težkem položaju, kot denimo dva domača letalska prevoznika. V organizacijskem komiteju to ocenjujejo tudi kot jasno sporočilo podpori preloženi izvedbi iger.



Kot pravijo v organizacijskem komiteju, zdaj že pripravljajo nove pogodbe za vsakega partnerja posebej. Pri tem ne skrivajo zadovoljstva nad dogovorom, saj potrebujejo prav vsak evro tudi zaradi dodatnih stroškov, vezanih na zajezitev širjenja pandemije.



V dogovorih s partnerji jim je uspelo pridobiti celo dodatnih 22 milijard jenov, oziroma okrog 200 milijonov evrov, kar je v nasprotju z nekaterimi novicami iz preteklosti, ko so mediji že poročali o pomislekih sponzorjev zaradi prestavitve iger in negotovega položaja.



Še vedno se pojavljajo ugibanja o igrah. Te naj bi se po novem začele 23. julija prihodnje leto, a prav ob prehodu v leto 2021 se je številu okužb z novim koronavirusom po svetu vnovič drastično povečalo tako po svetu kot na Japonskem. Rešitev je cepljenje, ki pa vsaj za zdaj poteka v zelo omejenem obsegu.



Tudi podpora izvedbi iger v japonski javnosti vse bolj pada. številni Japonci se po poročanju tamkajšnje televizije NHK zavzemajo za novo prestavitev, ali pa kar odpoved. Tudi zaradi neprestanega naraščanja stroškov, ki bodo po zadnjih ocenah znašali že skoraj 13 milijard evrov. S tem bodo tokijske igre v najdražje v zgodovini, številne raziskave pa kažejo, da bodo realni stroški še višji od ocen.

