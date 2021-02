Politik Alonsa primerjal s Schumacherjem

Fernando Alonso se vrača v formulo 1 po treh letih. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Lokalni španski politik je požel obilo zgražanja javnosti, ko je na tviterjuprimerjal z. Alonso je v četrtek utrpel nesrečo s kolesom, ko ga je v švicarskem Luganu zbil voznik avtomobila, dvakrat so mu operirali čeljust, vendar to ne bo preprečilo njegove vrnitve v formulo 1.A to ni ustavilo župana galicijskega mesta Ourense, ki je zapisal, češ da je bil dvakratni svetovni prvak podobno neodgovoren, kot je bil Schumacher, ko se je pred šestimi leti tragično poškodoval med smučanjem v Alpah in se od takrat ni pojavil v javnosti. »Tako kot Michael Schumacher med smučanjem je imel Fernando Alonso nesrečo na kolesu. Ironično, da sta oba imela nesrečo zunaj visoko tveganega športa formule 1,« je napisal županin neokusni tvit hitro umaknil, vendar kritike niso potihnile.»Politiki bi se včasih morali vzdržati komentarjev. Vozniki avtomobilov so v 90 odstotkih krivi za nesreče kolesarjev. Alonso je na kolesu že vso življenje, takšna izjava je bila neumna,« se je odzval športni novinar časnika Marca. Eden od komentatorjev se je spraševal, kako je takšen človek brez občutka lahko postal župan.Dvakratni svetovni prvak Alonso (39) se bo po treh letih vrnil v F1 in bo nastopil za novo moštvo Alpine F1 Team, naslednika Renaulta. Prva dirka bo 28. marca v Bahrajnu.