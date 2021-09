Popravni izpit za Slovence v Ostravi

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 16. uri odigrala drugo tekmo evropskega prvenstva. V Ostravi se bo pomerila s Črnogorci, na tekmi bo poskušala popraviti slab vtis s prve tekme proti Češki, ki jo je izgubila z 1:3.Tekmeci ne bi smeli predstavljati večje težave, a le v primeru, če jih bodo varovancivzeli resno in se bodo tekme lotili s pravim pristopom.Črnogorci so debitanti na evropskih prvenstvih, zagotovo jim manjka izkušenj, kar pa ne pomeni, da ne morejo biti nevarni.»Nekaj fantov poznamo, smo igrali proti njim. Niso naivna reprezentanca, podobna so Severni Makedoniji, pred dvema letoma pa smo v Ljubljani videli, kaj se zgodi, če proti taki reprezentanci igraš z napačnim pristopom. Reči gredo lahko hitro v napačno smer, če nisi pravi. V takem primeru je tekmec lahko kakovostno slabši, a če se mu pusti razigrati, te lahko premaga, ali pa ti povzroči probleme. Upam, da smo zdaj dovolj izkušeni, da tega ne bomo dovolili. Če bomo igrali na polno, Črnogorci ne bi smeli predstavljati prevelike grožnje,« je pred tekmo dejal organizator slovenske igreČrnogorci so prvo tekmo proti Bolgarom sicer izgubili z 0:3, a so bili v dveh nizih zelo blizu tekmecem, prvega so izgubili z 22:25, tretjega pa s 25:27.17.30 Belgija - Grčija20.30 Srbija - Poljska16.00 Črna gora - Slovenija19.00 Belorusija - Češka13.00 Španija - Finska16.30 Nizozemska - Rusija15.00 Slovaška - Estonija18.00 Hrvaška - Latvija