Pozimi poletno, letelo se bo na clasicu

V zimski športni sezoni so se s svetovnim prvenstvom v Vikersundu začeli poleti, ti se bodo nadaljevali konec tedna v Oberstdorfu, od 24. do 27. t. m. sledi še finale svetovnega pokala v Planici. Tudi nogometna liga prvakov bo povedala svoje, ta teden so na sporedu še preostale povratne tekme osmine finala. V ponedeljek, 14. marca, v 27. kolu prve slovenske lige nogometaše Olimpije čaka tekma s Celjem ob 17.30 v Stožicah.

Odločitev v LP

V torek, 15. marca, se bo ob 21. uri v paroma Ajax - Benfica (prva tekma osmine finala 2:2) in Manchester United - Atletico Madrid (1:1) odločilo, kateri nogometni moštvi bosta napredovali v četrtfinale elitnega tekmovanja. Hokejisti SŽ Olimpije bodo proti Beljaku (19.45) odigrali četrto četrtfinalno tekmo končnice lige ICEHL, v uvodni tekmi četrtfinala alpske lige SIJ Acroni Jesenice gostijo Gardeno (19).

Deskarji na Rogli

Kdo je boljši, Juventus ali Villarreal (uvodna tekma 1:1) oziroma Lille ali Chelsea (0:2)? To se bo v povratnih tekmah osmine finala LP videlo v sredo, 16. marca, od 21. ure naprej. Rokometaši Slovenije bodo odigrali prvo tekmo uvodnega kroga v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2023, v Padovi z Italijo (18.30). Cedevita Olimpija bo v evropskem pokalu za košarkarje gostovala pri Virtusu v Bologni (20.30). V Courchevel/Meribelu se bo začel finale svetovnega pokala v alpskem smučanju, najprej sta na vrsti oba smuka, moški ob 10. uri, ženski ob 11.30. Na Rogli bo ob 13. uri preizkušnja svetovnega pokala v deskanju v paralelnem veleslalomu.

Andrejo Slokar čaka finiš sezone. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Dragić proti Dončiću

V četrtek, 17. marca, bodo na sporedu (ob 18.45 in 21. uri) povratne tekme osmine finala v nogometni evropski in konferenčni ligi. Jeseničani bodo v alpski ligi odigrali drugo četrtfinalno tekmo z Gardeno, na finalu svetovnega pokala v smučanju bosta superveleslaloma (ženski ob 10. uri, moški ob 11.30). Poslastica, že pol ure po polnoči v noči na četrtek, se bosta v ligi NBA srečala Brooklyn Nets Gorana Dragića in Dallas Mavericks Luke Dončića.

Začetek formule 1

Petek, 18. marca, prinaša prvo tekmo 28. kola 1. SNL, Kalcer Radomlje: Bravo (17.30). V Beogradu se začenja dvoransko svetovno prvenstvo v atletiki, Olimpijo čaka peto srečanje četrtfinala ICEHL. V Oberstdorfu bo prvi dan smučarskih poletov,(17.15), v Courchevel/Meribelu bodo alpski smučarji in smučarke odvozili mešano ekipno paralelno tekmo (12). S prostima treningoma se začenja VN Bahrajna v formuli 1, prva dirka sezone.

Finiš v smučanju

CB24 Tabor - Mura (15) in Maribor - Celje (17.30) sta sobotna, 19. marca, para 1. SNL. Košarkarji Olimpije ob 17. uri v ligi ABA gostujejo v Zadru, Dallas opolnoči v noči na soboto igra s Philadelphio, Brooklyn ob 0.30 s Portlandom. Jesenice imajo na sporedu tretjo tekmo končnice alpske lige. V Oberstdorfu spet poleti (16), v Franciji moški veleslalom (9 in 12. ura) in ženski slalom (10.30 in 13.30). Kolesarska dirka med Milanom in Sanremom bo, ob 16. uri so v Bahrajnu kvalifikacije v F1.

V španski nogometni ligi bo veliki derbi med Realom in Barcelono. FOTO: Ahmed Yosri/Reuters

Rokometaši za SP

V nedeljo, 20. marca, se bo 28. kolo 1. SNL zaključilo s tekmama Olimpija - Domžale (15) in Koper - Aluminij (17.30). Pozor, v Španiji bo clasico v 29. kolu la lige, Real Madrid in Barcelona se bosta udarila ob 21. uri. Slovenske rokometaše v kvalifikacijah za SP čaka drugi dvoboj z Italijo, tokrat v Celju (14.30). V Franciji bo ženski veleslalom (9.00, 12.00) in moški slalom (ob 10.30 in 13.30). Seveda poleti v Nemčiji (16. ura), F1 za VN Bahrajna (16), motoGP v Indoneziji (8), motokros (MXGP) v Argentini s Timom Gajserjem. Krka - FMP (17) bo v ligi ABA, ob polnoči na nedeljo še Dallas s Charlotteom.