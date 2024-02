Pri 45-letih je nekdanji boksarski kralj preprosto prestar

Nekdanji izvrstni boksar Manny Pacquiao ohranja zavidljivo raven telesne pripravljenosti in je želel nastopiti na olimpijskih igrah v Parizu. A pravila 45-letnemu Filipincu niso naklonjena, Mednarodni olimpijski komite je v boksu zgornjo mejo za nastop pod olimpijskimi krogi postavil na 40 let, tako da je pred leti eden glavnih zvezdnikov tega športa Pacquiao precej izven dovoljene starostne kategorije.

Filipinski olimpijski komite se je obrnil na pariške prireditelje in tudi na MOK s prošnjo, da Pacquiau dodelijo posebno povabilo ali da dvignejo starostno mejo, a so oboje zavrnili. Morda tudi zato, ker so prav pred olimpijskimi igrami v Riu de Janeiru starostno mejo s 34 let dvignili na 40 let, da bi se Pacquiao lahko boril za zlato v Braziliji, a se je takrat raje odločil, da se poda v bitko za mesto senatorja na Filipinih.

Dvoboj Mayweatherja in Pacquiaa je bil označen za boksarski dvoboj (vsaj) desetletja. FOTO: John Gurzinski/AFP

Pacquiao, 12-kratni svetovni prvak v osmih različnih razredih, je sicer v karieri z nagradami zaslužil več kot 500 milijonov dolarjev. Zgolj za sloviti dvoboj s Floydom Mayweatherjem ml. leta 2015 je kljub porazu prejel 130 milijonov ameriških zelencev.