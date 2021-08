Pri katerem klubu je igral naš junak iz Minska?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (21. 8.):



A) Predrag Stojaković; A) Delfinovem; B) Sporting Gijon.

A) Slovan Bratislava

B) Sibir Novosibirs

C) Avtomobilist Jekaterinburg

A) 3. mesto

B) 5. mesto

C) diskvalifikacija v finalu

A) 6.

B) 10.

C) 12.

1. Slovenska hokejska reprezentanca je svojo zadnjo olimpijsko kvalifikacijsko tekmo igrala pred petimi leti v Minsku proti Belorusiji. Risi so se takrat izkazali z izjemnim moštvenim duhom, med najvidnejšimi junaki pa je bil trikratni strelecJeseničan je zdaj med aduti KAC iz Celovca, kje pa je igral takrat?2. Pred 20 leti je Luzern, ki ima v veslanju sloves kot Wimbledon v tenisu ali Kitzbühel med smukači, gostil odmevno svetovno prvenstvo, na katerem je najvišjo slovensko uvrstitev, 2. mesto med skifisti, dosegelKakšna pa je bila bera našega reprezentančnega četverca?3. Leta 1981 naše kolesarstvo še ni bilo na tako visoki ravni kot danes, so paprispevali levji delež h konkurenčnemu boju jugoslovanske zasedbe na moštveni tekmi svetovnega prvenstva v Pragi. Zmage se je veselila Nemška demokratična republika, katera pa je bila ekipa z omenjenimi tremi kolesarji in Hrvatom