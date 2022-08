Ptujski orjak v Münchnu tudi po evropsko žezlo

Doma Stožice in Ljudski vrt, na tujem München, Rim in Utrecht. To so osrednja prizorišča vrhunskega športnega utripa v tem tednu. Mariborski nogometni klub nadaljuje svojo razburkano vožnjo po poti nove mednarodne uveljavitve, pri kateri pravega izhoda iz zapletenega labirinta še ni našel, na tujem je v teh dneh silno živahno na prvenstvih stare celine v metropolah Bavarske in Italije. Začela pa se bo tudi kolesarska Vuelta.

Tudi današnji večer bo eden tistih torkovih nogometnih, toda v tej zgodbi, kvalifikacijski za ligo prvakov, slovenskega šampiona Maribora že dolgo ni. Bodo pa naši aduti navzoči tako kot v vseh prihajajočih dneh do konca tretjega avgustovskega tedna na Olimpijskem štadionu v Münchnu, kjer 50 let po nepozabnih igrah, zdaj gostijo evropsko prvenstvo v atletiki. Torkov poznejši večer, za atlete ob 22.15 in atletinje deset minut pozneje, prinaša tek na 100 m, tradicionalno posebej odmevno disciplino slehernega velikega atletskega tekmovanja. Iz slovenskega zornega kota bo zanimivo tudi na tekmovanju plezalcev na Kraljevem trgu in ob namiznoteniških mizah, v Rimu se bo nadaljevalo EP v plavanju.

Sreda prinaša domači košarkarski spektakel. Četudi bo šlo le za tekmo pripravljalnega značaja, bodo Stožice ob 20.15 pokale po šivih, takrat se bo namreč začel dvoboj Slovenije in Srbije. Sicer pa se evropsko prvenstvo, na katerem bo naša izbrana vrsta uvodni del igrala v Kölnu, bliža, evforijo v pričakovanju velikih tekem z Luko Dončićem in Goranom Dragićem je že čutiti. In prav v času omenjene današnje stožiške tekme bo v Münchnu finale skoka s palico v ženski konkurenci, kjer naj bi imela vidno vlogo tudi naša Tina Šutej. Obenem bo sreda zadnji dan plavalnega sporeda v rimskem 50-metrskem bazenu.

Vijolični četrtek resnice

V četrtek bo spet oživel mariborski Ljudski vrt, kajpak v upanju, da bodo vijolični nogometaši končno prekinili zadnji črni niz in se v neposrednem dvoboju za uvrstitev v konferenčno ligo uspešno zoperstavili Cluju. Uvodna tekma bo ob 20.15, revanša bo en teden pozneje v Romuniji. Bavarska metropola še naprej ponuja živahno dogajanje v namiznem tenisu, gimnastiki plezanju itn.

Vrnitev Gorana Dragića k izbrani vrsti botruje še večji evforiji slovenskih navijačev v pričakovanju EP. FOTO: Črt Piksi/Delo

Tradicionalno se v petek začenja spored kola v Prvi ligi Telemach, tokrat bodo odprli domače nogometno dogajanje igralci Radomelj in Sežane (20.15). Športna Slovenija bo stiskala pesti za svetovnega prvaka v metu diska Kristjana Čeha, münchenski finale se bo začel ob 20.20, v Utrechtu na Nizozemskem pa se bo ob 18.30 dvignil zastor nad kolesarsko Vuelto, tritedensko špansko klasiko. Med pripravami na bližnje SP v odbojki pa se bo naša reprezentanca v Mariboru (20.00) pomerila z Egiptom.

Športna Slovenija bo med EP stiskala pesti za svetovnega prvaka v metu diska Kristjana Čeha.

Sobota prinaša novi košarkarski spektakel, v Celju se bosta ob 20.15 na tekmi pripravljalnega značaja pomerili Slovenija in Hrvaška, prav takrat se bo na Bonifiki začel domači nogometni derbi 6. kola Koper vs. Olimpija. Ob 17.30 bosta igrala Bravo in Mura. Odbojkarji nadaljujejo priprave za SP, ob 16. uri bodo igrali v Mariboru s Turki, sledila ob ob 19.30 ženska kvalifikacijska tekma za EP med Slovenijo in Avstrijo. EP v Münchnu? Upamo kajpak na še en lep nastop ene od naših junakinj zadnjega SP v atletiki Anite Horvat. Finale teka na 800 m bo ob 20.15.

Potem ko je nogometašem Maribora spodrsnilo tudi v Domžalaj, je zdaj pred njimi zelo pomemben četrtkov evropski dvoboj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zadnji dan v tednu bo zadnji tudi na prvenstvih različnih panog na Bavarskem. Doma bo na sporedu štajerski nogometni derbi Maribora in Celja (17.30), v bližnjem Spielbergu na avstrijskem Štajerskem bo dirka v motogp (14.00), na Nizozemskem se bo nadaljevala Vuelta, v Cincinattiju pa končala tradicionalna teniška turnirja ATP in WTA.