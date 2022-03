Razočarani Mazepin nagaja F1

Nikita Mazepin, lani edini ruski dirkač v formuli 1, je ostro napadel moštvo Haas, ker mu ni dalo nobene podpore pri njegovi odpustitvi.

Triindvajsetletni voznik je izvedel, da nima več službe pri ameriškem moštvu iz njegovega sporočila za javnost in se sploh ni srečal s šefom Güntherjem Steinerjem. Mazepin, čigar oče Dimitri je tesen prijatelj Vladimirja Putina, je dobil nogo takoj po ruskem napadu na Ukrajino.

Nikiti Mazepinu so očitali, da mu je sedež v F1 kupil oče. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

»Sem mlad človek in nisem bil pripravljen na kaj takšnega. Nisem dobil niti namiga, da se kaj obeta. Lahko bi mi vsaj rekli, poglej, tako smo se odločili, čez 15 minut gremo v javnost. Dobil sem veliko sporočil od ljudi, ki so novico izvedeli takrat kot jaz. Nisem se dobil z Gütherjem in Barcelono sem zapustil po treh dneh testiranja,« je potarnal Mazepin, ki v svoji prvi sezoni v F1 ni osvojil točke.

Sponzor Haasa je kemično podjetje Mazepinovega očeta, ker so z avtomobilov odstranili logotipe, želi rusko podjetje denar nazaj. Namenilo naj bi ga skladu za pomoč ruskim športnikom, ki zaradi sankcij ne morejo tekmovati.

Nikita Mazepin je imel na avtu ruske barve. FOTO: Albert Gea/ Reuters

Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) sicer Rusom dovoli tekmovati pod nevtralno zastavo in Mazepin s tem ni imel težav. »Želel sem dirkati, bil sem vesel, ko se je Fia tako odločila. Ampak mojo pogodbo so vseeno preklicali,« je bil razočaran Mazepin, ki je sklad poimenoval Tekmujemo kot eno (We Compete As One) in se tako znašel v sporu s F1, katere slogan je Dirkamo kot eno (We Race As One) v boju proti rasizmu.

Mazepin je lani pogosto delal napake in je uničil kar nekaj dirkalnikov, očitali so mu, da nima talenta in da mu je sedež v formuli 1 kupil oče.