Red Bull odčital lekcijo Mercedesu, nori Max novi francoski kralj

Max Verstappen je odpeljal popolno dirko. FOTO: Nicolas Tucat/Reuters

Zelo zanimivo veliko nagrado Francije v formuli 1 je dobil favorit(Red Bull) in povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.Na štartu je sicer zaradi napake izgubil vodstvo proti branilcu naslova(Mercedes), vodstvo mu je vrnil boljši prvi postanek ob menjavi gum, zmago pa ob odlični vožnji boljša strategija dveh postankov. Tretji je bil njegov moštveni tekmec. Četrtemuni uspelo ubraniti moštvenega tekmeca Hamiltona. Nizozemec je bil v novim kompletom pnevmatik prehiter in je vodstvo zlahka prevzel v 52. krogu od 53.Mercedes je izgubil na vsej črti, napačna odločitev je bila pri vztrajanju pri enem postanku. Red Bull ima hitrejši dirkalnik, hitrejše mehanike in boljši občutek za strategijo. Sedemkratnemu prvaku Hamiltonu so se iz boksov opravičili in prevzeli krivdo za poraz. Za presrečnega Verstappna je bila zmaga veliko zadoščenje po smoli v Bakuju, kjer mu je zmago preprečila počena guma.Zelo slab dan za Ferrari, ki je ostal brez točk,je bil 11.,16. Izkazal se je(McLaren) s petim mestom.Naslednji dve dirki bosta v avstrijskem Spielbergu, prva že to nedeljo za VN Štajerske. Red Bull bo na svojem dvorišlu še večji favorit.