Rekordne Športne igre mladih 2025: več kot 58.000 otrok in trajnost v ospredju

Za nami je rekordna sezona Plazma športnih igrer. Slovenija je vnovič pokazala, da šport, druženje in mladostna energija ne poznajo meja. Z več kot 200 dogodki in 58.000 udeleženimi otroki so organizatorji presegli vsa pričakovanja, igram pa se je pridružilo nekaj znanih ambasadorjev, ki so v športu pustili zgodovinski pečat. Kdo ve, morda bomo prav po zaslugi iger mladih dobili kakšnega novega šampiona ali šampionko.

Ključne številke sezone 2025

Tekmovanj v letošnji sezoni se je udeležilo več kot 58.000 otrok. Organizatorji iger so izvedli 206 dogodkov po vsej Sloveniji, v 83 krajih in 65 občinah. Pri pripravi in izvedbi tekmovanj je poleg organizatorjev sodelovalo 650 prostovoljcev, 160 šol in 30 partnerskih občin. Primerjava z lansko sezono kaže izjemen napredek – več kot dvakratno povečanje števila dogodkov in za skoraj 25.000 otrok več kot lani. Tudi javna podpora igram je v letošnji sezoni presegla vsa pričakovanja. Plazma športne igre mladih sta podprla Vlada Republike Slovenije in premier Robert Golob osebno, dolgoletnim pokroviteljem Coca Coli, Plazmi in Telemachu so se letos pridružile ugledne slovenske poslovne družbe Petrol, Zavarovalnica Triglav in Slovenske železnice. Številnim uglednim ambasadorjem iger, ki širijo zavedanje o pomenu poslanstva iger, med katerimi je tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, se je pridružil dolgoletni kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić.

Najmlajši so sodelovali tudi na delavnicah za zmanjšanje števila odpadkov. FOTO: Rok Valenčič/Delo

Šport, povezanost in navdih za mlade

Tekmovanja so letos potekala v desetih športnih panogah – individualnih in ekipnih. Otroci in mladostniki so se pomerili v atletiki, nogometu, rokometu, košarki 3x3, odbojki, odbojki na mivki, tenisu, namiznem tenisu, šahu, igri med dvema ognjema in izobraževalnih in zabavnih Zero Waste delavnicah. Igre so spodbudile športno udejstvovanje otrok po vsej Sloveniji ne glede na njihovo lokacijo ali dostop do športnih objektov. Sezono je kronal veličasten državni finale 12. junija v Kopru, na katerem je sodelovalo več kot 1300 otrok. Dogodek ni bil le športni praznik, temveč tudi simbol sodelovanja, fair playa in skupnosti, s čemer se je še enkrat potrdilo, da so otroci veliki ljubitelji športa in rekreacije.

Igre, zabava, druženje. Otroci so uživali. FOTO: Rok Valenčič/Delo

Regijski zaključek sezone v Sarajevu in Splitu

S sezono v Sloveniji pa se igre še ne zaključujejo. Avgusta bodo izbrani otroci iz Slovenije potovali tudi na mednarodna zaključna tekmovanja v Sarajevo in Split. Slovenijo bodo zastopali mladi tekmovalci v kolektivnih in individualnih športih. Zaključnega nogometnega turnirja se bosta udeležili ekipi ND Primorje in NK Aluminij, slovensko mladinsko odbojko bosta zastopala OK Braslovče in Vital Ljubljana, rokomet Trimo Trebnje in RK Ajdovščina, ulično košarko KK Žiri, KK Postojna in KK Orli. V igri med dvema ognjema bodo tekmovali učenci iz Osnovne šole Sečovlje. Iz Slovenije se bo na te dogodke odpravilo 204 otrok, ki bodo svojo državo zastopali na največji amaterski športni prireditvi v regiji.

V teku so se preizkusili tudi najmlajši. FOTO: Rok Valenčič/Delo

Šport z mislijo na prihodnost

Posebna pozornost je tudi letos namenjena trajnostnemu razvoju, saj je bilo kar 30 dogodkov posvečenih konceptu Zero Waste z delavnicami in aktivnostmi, otroci pa so se na njih in z njimi učili, kako zmanjšati količino odpadkov, kako ločevati in reciklirati ter ceniti naravne vire.

S tem so igre potrdile vlogo platforme za okoljsko ozaveščanje novih generacij. Športne igre mladih so več kot le tekmovanje – so gibanje, ki združuje otroke, družine, šole in lokalne skupnosti v duhu športa, sodelovanja in skrbi za okolje. Z vsako novo sezono rastejo in dokazujejo, da lahko šport postane temelj bolj zdrave, povezane in trajnostne družbe – doma in v regiji.